VAR in het amateurvoetbal? Trinitas-trainer had het graag gezien bij gelijkspel tegen RKDVC

RKDVC - Trinitas 2-2 (0-1). 20. Job Viellevoye 0-1, 48. Job Viellevoye 0-2, 79. Yannick van Zutphen, 90. Roel Verhoeven 2-2 (P).

,,We spelen de eerste helft goed tegen een knap voetballend RKDVC”, aldus Trinitas-oefenmeester Pierre van Berkel. ,,In de laatste 25 minuten gaan zij echter de lange bal spelen waardoor we het moeilijk krijgen. Uiteindelijk krijgen ze een vrije trap binnen gewerkt en mogen ze aanleggen vanaf elf meter. Zuur.” Wat dat betreft had Van Berkel liever een VAR in actie gezien in Drunen. ,,Normaal wordt in zo’n wedstrijd geklooid met een VAR, maar nu werd er een penalty gegeven zonder echte aanleiding”, aldus Van Berkel. ,,De bal kwam uit de kluts op de arm, en niet op de hand, maar toch wees de scheids naar de stip.

Edwin van Wijk, trainer van RKDVC, had gedacht dat de goede voorbereiding uit zou monden een fraaie competitiestart. Dat was niet het geval. ,,In de eerste helft kwam er dat helemaal niet uit. Toen het 0-2 werd, durfden we wel meer naar voren te voetballen. Ook werd het spelletje van pompen en verzuipen, met de moed der wanhoop hopen op een ommekeer.” En die kwam er uiteindelijk ook. ,,Deels met dank aan de scheidsrechter, de strafschop was discutabel.”

Bijzonderheid: Voor RKDVC was het pas zijn eerste wedstrijd, want vorige week gooide corona roet in het eten toen het duel tegen Nieuwkuijk op de rol stond.

ZIGO - Gilze 0-5 (0-2). 23. Stan de Kock 0-1, 28. Stan de Kock 0-2, 47. Willem van Eijck 0-3, 55. Willem van Eijck 0-4, 65. Willem van Eijck 0-5.

,,Lekker dat we twee weken achter elkaar zo draaien”, aldus Gilze-coach Jeremy Buchly. ,,Geeft een prima gevoel. Zeker omdat Willem nog niet helemaal fit is, gewoon meteen een hattrick. Eerste keer basis ook weer voor hem.” Zijn ZIGO-collega Rob van Belkom was minder tevreden. ,,Over het voetbal ben ik tevreden, maar niet over de uitslag”, aldus Van Belkom. ,,Zij hebben een duidelijk hechtere groep dan wij, maar ik ben hoopvol dat we dat in de volgende wedstrijd om kunnen zetten.”

RWB - Gudok 3-2 (2-1). 20. Sjors van Egeraat 0-1, 30. Onur Ulusan 1-1, 40. Justin van der Sanden 2-1, 70. E.D. 3-1, 80. Joshua Hanhart 3-2.

,,Het eerste half uur was voor ons, maar we geven het vervolgens door persoonlijke fouten weg”, aldus Gudok-coach Ronald Boudewijn. ,,We krijgen de doelpunten te gemakkelijk tegen. Het scoren lukt prima, maar ik heb liever dat we het achterin goed dichtzetten nu.”

Serhan Eyupoglu had zich zaterdag nog laten behandelen voor een hamstringblessure, maar trainer Larry van Ommen wilde geen enkel risico nemen met zijn belangrijkste pion in de laatste linie. Dus mocht Dennis Timmermans opdraven. En speelde nog een belangrijke rol bij het totstandkomen van de tweede zege voor de Tricolores. Na een uur verzond Timmermans een diepe bal, die belandde op het hoofd van een Tilburgse verdediger en uiteindelijk in het doel: 3-1.

Bijzonderheid: Beide ploegen waren de competitie begonnen met een doelpuntenfestival. Gudok speelde thuis met 4-4 gelijk tegen Vlijmense Boys, de Tricolores wonnen met 3-5 bij Irene’58.

Vlijmense Boys – Nieuwkuijk 3-4 (1-2) 36. Brent de Wijs 0-1, 37. Brent de Wijs 0-2, 42. Nick Peijnenburg 1-2, 47. Roy de Vaan 1-3, 64. Nick Peijnenburg 2-3. 69. Jermaine Maas 3-3, 79. John van Dommelen 3-4.

Beide ploegen legden een moordend hoog tempo op de grasmat. Dat leidde in de eerste 35 minuten niet tot kansen, daarna vielen de doelpunten als rijpe appelen uit een boom. Brent de Wijs had nog voor rust een hattrick kunnen scoren, maar de Vlijmense doelman voorkwam dat met een prima redding. Na een afschuwelijke blunder in de defensie, afgestraft door Roy de Vaan, leek het duel beslist. Maar de thuisclub rechtte de rug, kwam knap langszij. Een dubieuze vrije trap en een Vlijmens been die de bal van richting veranderde, besliste deze derby met een hoge amusementswaarde.

Bijzonderheid: Erik van Esch is trainer bij Vlijmense Boys, zijn negentienjarige zoon Milan selectiespeler bij Nieuwkuijk. Beiden begonnen op de bank. Erik maakte nog enige meters: hij werd na commentaar op de leiding weggestuurd, Milan kwam niet toe aan een invalbeurt. Erik: “Voor mij een dubbele tegenslag, ik had gehoopt dat-ie minuten mocht maken.”

Baardwijk - Irene’58 3-1 (2-0) 2. Kay Kemmeren 1-0, 17. Martijn de Brouwer 2-0, 62. Kay Kemmeren 3-0, 90. 3-1.

Toen DESK besloot over te stappen naar het zaterdagvoetbal zag Kay Kemmeren dat niet zitten. Dus ging de negentienjarige aanvaller rondkijken in de regio, koos uiteindelijk voor Baardwijk. Gisteren luisterde Kemmeren zijn debuut tegen het zwak ogende Irene’58 op met twee doelpunten.

Bijzonderheid: Baardwijk heeft dit seizoen twee trainers aan het roer staan: Frans van Helvoirt en Ruud van den Heuvel. Ze hebben beiden lange tijd bij Baardwijk gevoetbald.

Be-Ready - Haarsteeg 1-0 (1-0) 13. Bas van den Noort 1-0. Rood: 90. Tim Dijkshoorn van Haarsteeg.

Be-Ready heeft zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen, te danken aan Bas van den Noort. Voor hetzelfde geld was het duel in een gelijkspel geëindigd. ,,Het was nogal grillig”, vind Be-Ready-trainer Marco Verschuren. ,,We begonnen goed, daarna zakten we weg. We kregen wel de meeste kansen, maar het had met niet verbaasd als Haarsteeg een doelpunt had meegepikt.” Dat hebben we ook gedaan, zei zijn collega Ercument Metin. ,,Een bal was een halve meter over de lijn, maar de scheidsrechter stond niet goed opgesteld.” Metin kon weer een beroep doen op een volledige selectie, nadat dik een handvol spelers afgelopen week vanwege corona in quarantaine moest. De training leed er wel onder. ,,Dinsdag niet getraind, donderdag met een deel van de groep.”

Bijzonderheid: Voor Haarsteeg was het zijn eerste competitiewedstrijd, want vorige week werd het duel tegen Baardwijk vanwege corona afgelast.

Oosterhout – Waspik 0-1 (0-0) 59. Coen Roksnoer 0-1.

Promovendus Waspik kent een droomstart. Vorige week gewonnen van ZIGO, in Oosterhout drie punten opgehaald. Hoogtepunt was het doelpunt van de gasten. ,,Eentje uit het boekje, over verschillende schijven met Coen Roksnoer als eindstation”, zag trainer Eugène van der Heijden. De zege was dik verdiend, vond de Waalwijker. ,,We hebben zelf een paar mogelijkheden geschapen, en helemaal niets weggegeven.” En dat is opmerkelijk: Waspik staat bekend om zijn wat naïef verdedigen. ,,Inderdaad, maar we de afgelopen paar jaar stappen gezet naar volwassenheid.”

Bijzonderheid: Voor trainer Eugène van der Heijden was zijn collega Stijn Biemans een goede bekende. ,,We zijn allebei trainer op de talentenacademie van Leon Hutten.”

