VCB in de hoek waar de klappen vallen: ‘Maar dat is geen excuus’

VCB – WSJ 2-3 (1-1). 1. Koen Moerenhout 1-0, 26. Harrie Hesselbert 1-1, 60. Harrie Hesselbert 1-2, 70. Harrie Hesselberth 1-3 (pen.), 71. Bart Mooren 2-3.

Mathieu van der Steen, trainer van VCB, baalde enorm: ,,We krijgen naar mijn mening een onterechte penalty tegen, de 1-1 gaat via de scheidsrechter en raken zelf drie keer de lat en een keer de paal. Allemaal geen excuus, maar dan voelt het wel alsof je in de hoek zit waar de klappen vallen. Ik verwijt mijn ploeg niks, want ik zie ze voetballen nog stappen maken en werken heel hard. Realiteit is wel dat we heel veel moeite hebben met scoren en daar pak je geen punten mee. We moeten vertrouwen tanken, want hoe langer dit duurt, hoe eerder het in de koppies gaat zitten.”

WSJ-trainer Frank de Brouwer was blij met de drie punten, maar niet met het spel: ,,We begonnen heel erg slecht en kwamen meteen achter. Daarna komt er eigenlijk een periode waarin we weinig in de problemen komen. Die duurde tot de 2-3 en dan slaat de paniek een beetje toe. Dan denken ze dat we er al zijn en wordt het nog heel spannend. We moeten zo’n wedstrijd gewoon volwassen uitspelen.”

Riel – Gloria UC 3-0 (1-0). 14. Jesse van den Corput 1-0, 80. Bart van Stiphout 2-0, 87. Serge van den Corput 3-0.

,,Vandaag zeker strijd en de echte wil om te winnen gezien. Het was wel een slordige wedstrijd op een drassig veld. Waren zeker de eerste 35 minuten niet goed, maar we kwamen wel op een 1-0 voorsprong. Daarna duurt het heel lang voordat de 2-0 valt, maar komen we eigenlijk niet echt in de problemen en verzuimen zelf eerder de 2-0 te maken. Zeker aanvallend was het vandaag niet foutloos, maar organisatorisch wel en we maken drie doelpunten en houden de nul. Ik ben tevreden”, zei Riel-trainer Nick van Vugt.

,,In de eerste helft hebben zij misschien iets beter veldspel, maar krijgen wij wel de drie beste kansen. Die maken we niet en zij wel eentje. In de tweede helft willen we wel iets proberen, maar vallen als snel mijn laatste man en mijn nummer zes uit. Dan moeten er jongens uit het tweede en spelers uit de jeugd in en dan wordt het lastig. Merken dat de eerdere start en het volle programma nu al zijn tol eist bij ons”, aldus Gloria UC-trainer John Janssens.

Were Di - OVC’26 1-1 (0-1). 40. Niek van de Weerdenburg 0-1, 48. Casper de Blouwe 1-1.

,,Ik ben blij met wat ik gezien heb vandaag. Er zat een hoop passie in en dat is iets waar we deze week flink mee aan de slag zijn gegaan. Ik heb in kleine groepjes gesprekken gevoerd en we hebben vandaag ontbeten om het erover te hebben. Dat we wat beter met tegenslag om moeten gaan en dan hoop moeten houden. Na rust kwamen we erg goed uit de startblokken en dat was na de 0-1 vlak voor rust wel wat we wilde zien. Na die 1-1 is het wachten op de 2-1 van ons, maar valt die niet. Dan worden zij ook weer wat beter en blijft het gelijk. De schade is niet groter geworden en op een veld wat nergens op sloeg, was dit genoeg”, zei Were Di-trainer Ivo Bouckaert.

OVC-trainer Rob van der Kaaij was zeker niet blij met het veld: ,,Het veld was echt super slecht en daar hebben wij het wel vaker moeilijk mee. We hebben hard gewerkt, maar het was geen goede wedstrijd denk ik. Hij kon allebei de kanten op vallen, al denk ik wel dat wij iets meer kansen hebben gehad.”

