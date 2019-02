VCB weet door hattrick Teun Verlouw na 133 dagen eindelijk weer eens te winnen

Op 14 oktober won VCB met 3-1 van Taxandria. Daarna kon de Biezenmortelse zegekar vier maanden de garage in. Door een hattrick van Teun Verlouw met er zondag met 4-0 van Haarsteeg gewonnen. De aanvaller kon niet kiezen welke van zijn doelpunten het mooiste was.

VCB – Haarsteeg 4-0 (2-0) 17. Teun Verlouw 1-0, 40. Teun Verlouw 2-0, 50. Teun Verlouw 3-0, 79. Koen Moerenhout 4-0.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben een bedroevend slechte wedstrijd gespeeld tegen deze hekkensluiter”, vond Haarsteeg-trainer Henry van der Linden. Teun Verlouw liet volgens VCB-trainer Frans van Helvoirt als vanouds zien wat hij kan. ,,Hij maakte het verschil, maar het team heeft deze overwinning keihard afgedwongen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Hattrick-held Teun Verlouw kon niet kiezen welke van zijn eerste twee goals de mooiste was. ,,Het is vooral belangrijk dat op voorsprong kwamen en deze vast konden houden.” Van der Linden: ,,We gingen veel te veel mee in het fysieke spel van onze tegenstander. Daar ligt onze kracht niet.”

FC Engelen - RKDVC 2-2 (1-1). 11. Sam de Schepper 1-0, 35. Jelle Frikée 1-1, 65. Roy Lamers 1-2, 73. Twan Passon 2-2.

Moment van de wedstrijd: De strafschop van Engelen. ,,Een cadeautje”, vond RKDVC-trainer John Meijs. ,,In mijn aangeschoten hands, want onze verdediger ging niet met de hand naar de bal. Maar blijkbaar was de scheidsrechter erg onder de indruk van het geschreeuw van Engelen om een pingel.” FC Engelen-invaller Quinten Vorstenbosch had vlak voor tijd de 3-2 op zijn schoen namens FC Engelen, maar miste.. ,,Daarmee hadden we wellicht iets teveel gekregen”, moest FC Engelen-coach Ron Schrier eerlijk bekennen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: FC Engelen gaat als koploper van de knotsgekke derde klasse C de carnaval in. Wel is de concurrentie opnieuw dichterbij gekomen.

BMC - TGG 1-2 (1-1). 7. Joost Mathijssen 1-0, 42. Bas van Zeelst 1-1, 73. Bilal Alla 1-2.

Moment van de wedstrijd: Vlak na zijn treffer kreeg BMC-spits Joost Mathijssen een behoorlijke kans om de score te verdubbelen. Zijn inzet werd knap gepakt door TGG-goalie Coen Burg.

Bijzonderheid van de wedstrijd: TGG-coach Ricardo Aguado was niet alleen tevreden vanwege de drie behaalde punten. ,,Maar we hebben ook geen enkele gele kaart gepakt. Bovendien lieten we zien over veerkracht te beschikken”, jubelde Aguado.

SCG’18 - ODC 0-1 (0-1). 20. Joep van der Meijden 0-1.

Moment van de wedstrijd: ODC had met meer doelpunten verschil moeten winnen in Sint-Michielsgestel. Het was aan SCG-doelman Joris Schellekens te danken dat de Gestelaren nog lang zicht hadden op een gelijkspel.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Sinds speelronde vier is ODC bezig aan een imponerende reeks. Van de laatste elf competitieduels ging er slechts één verloren. De Boxtelaren zijn koploper FC Engelen inmiddels tot op twee punten genaderd.

Taxandria - Zwaluw VFC 1-1 (0-0). 48. Job van Riel 1-0 (pen.), 76. Otis Lalihatu 1-1.

Moment van de wedstrijd: Volgens Zwaluw VFC-coach John Laponder begon zijn elftal pas met het leveren van passie en strijd nadat Taxandria op voorsprong kwam. ,,Uiteindelijk is het 1-1 gelijkspel ook terecht”, vond Laponder. Hoewel Taxandria genoeg kansen creëerde, was het na de laatste twintig minuten blij met een punt. ,,Het was billenknijpen”, aldus Taxandria-trainer Edwin Verheyen. ,,Daarom ben ik zeer tevreden met een punt.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na de gelijkmaker van Otis Lalihatu liet Zwaluw VFC nog vijf opgelegde kansen op een zege liggen. ,,We konden steeds vanaf een meter of acht inschieten, maar die ballen wilden er maar niet in”, zag Laponder.

SVSSS - BVV 2-3 (2-3). 13. Jim de Laat 1-0, 18. Guillermo Le Couvreur 1-1, 28. Emin Balta 1-2, 33. Guillermo Le Couvreur 1-3, 40. Stefan Dekkers 2-3.

Moment van de wedstrijd: BVV-coach Erik Meulendijk had naar eigen zeggen een knotsgekke eerste helft gezien. ,,Het was één groot kansenfestijn. Als al die ballen erin waren gegaan dan stond het bij rust al 6-8.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: BVV is de laatste weken qua resultaten weer in betere doen en dat is te merken op de ranglijst. Met een wedstrijd meer gespeeld staan de Bosschenaren nog maar drie punten achter koploper FC Engelen. In een tweede helft die alle kanten op kon, werd niet meer gescoord. ,,Het had ook 7-7 kunnen eindigen”, aldus SVSSS-coach Cemal Yilmaz

Nieuwkuijk – Vlijmense Boys 2-1 (1-0) 45. John van Dommelen (pen.) 1-0, 47. Roy de Vaan 2-0, 90+3. Peti Lutgens 2-1.

Moment van de wedstrijd: De strafschop. ,,Een handsbal, die hevig door Vlijmen werd betwist”, zag Patrick Berkelmans, trainer van Nieuwkuijk. ,,De scheidsrechter stond er echter vlakbij, dus die zal het wel goed hebben gezien.” Hans Richters, trainer van de Boys: ,,Het was geen hands, die bal kwam bovenop de schouder van Nick Pijnenburg.”