VCB wint dankzij doelpunt vanaf de middenlijn

VCB – Wilhelmina 4-1 (2-1). 1. 0-1, 12. Teun Verlouw 1-1, 40. Noah van Overveld 2-1, 68. Teun Verlouw 3-1, 90+2. Corné van den Hurk 4-1.

Thuisploeg VCB stapte vanmiddag zegevierend van het veld tegen Wilhemina, tot groot plezier van VCB-coach Mathieu van der Steen: ,,Vooraf wisten we dat we voetballend niet beter zouden zijn. We moesten het slim aanpakken vandaag.” Hoewel er in de eerste minuut een tegentreffer viel, bleef de ploeg van Van der Steen erin geloven. Via Teun Verlouw en Noah van Overveld werd er met een 2-1 voorsprong de rust in gegaan.

,,Twintig minuten na rust maakte Verlouw zijn tweede treffer op fenomenale wijze. Vanaf de middenlijn schoot hij over de keeper van Wilhelmina heen,” aldus Van der Steen. In de blessuretijd bepaalde Corné van den Hurk de eindstand op 4-1.

Tuldania – De Raven 0-3 (0-2). 24. 0-1, 33. 0-2, 65. 0-3.

Er viel niet veel in de melk te brokkelen voor Tuldania vanmiddag. Na een kwartwedstrijd kwam tegenstander De Raven op 0-1, en niet veel later werd die voorsprong verdubbeld. In de tweede helft kon de thuisploeg de derde tegentreffer incasseren. ,,We kregen wel wat kansen, maar die waren niet groot genoeg. Het was een verdiende nederlaag, want De Raven speelde gewoon beter,” omschrijft Tuldania-coach Kees Mollen de wedstrijd.

Steensel – Spoordonkse Boys 3-2 (0-1). 7. Stan van Kroonenburg 0-1, 50. 1-1, 53. 2-1, 58. 3-1, 89. Bram op ’t Hoog 3-2.

De wedstrijd werd goed begonnen door Spoordonkse Boys. In de zevende minuut draaide Roel van Nunen weg bij zijn directe tegenstander en bediende Stan van Kroonenburg die de 0-1 aantekende. ,,Spoordonkse Boys was de bovenliggende partij gedurende de hele eerste helft,” zag Boys-coach Coen Vos. Opmerkelijk genoeg gaf het in de tweede helft niet thuis. Tussen de minuut 50 en 58 boog Steensel de stand razendsnel om in 3-1. De slotfase was hectisch met rood voor Steensel. Bram op ‘t Hoog maakte gebruik van de man-meer-situatie en bracht Spoordonkse Boys nog op 3-2, maar daar bleef het bij. Vos: ,,Onbegrijpelijk hoe kinderlijk eenvoudig we binnen acht minuten drie goals en dus de wedstrijd weggeven.”

Waalre – SDO’39 1-2 (1-1). 7. 1-0, 20. Mike Gevers 1-1, 56. Martijn Hellegers 1-2.

Op bezoek bij Waalre sloot SDO vanmiddag zijn wedstrijd winnend af. Hoewel er in de zevende minuut een achterstand op het scorebord kwam, zorgde Mike Gevers nog in de eerste helft voor een 1-1 tussenstand. Tien minuten na rust was Martijn Hellegers de gevierde man bij SDO; hij tekende voor de 1-2. Spoordonkse Boys-trainer Tom van den Steen was verheugd: ,,We gingen wat slordig om met onze kansen, en hadden de wedstrijd moeten beslissen. Maar al met al was dit een verdiende overwinning.”

HMVV – Bergeijk 1-7 (1-4). 0-1, 0-2, 0-3, Roy van Strijdhoven 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7.

Zeven tegentreffers voor HMVV, dat afgelopen week verkondigde dat hoofdtrainer Ron de Kort na dit seizoen stopt. ,,Jammer dat we tegen de koploper niet kunnen verrassen,” aldus elftalleider Johan Luijten. Roy van Strijdhoven scoorde in de eerste helft de enige treffer namens de thuisploeg.

ZSC – Hulsel 2-0 (1-0). 33. 1-0 (pen.), 83. 2-0.

Wederom geen overwinning voor hekkensluiter Hulsel, dat dit seizoen nog niet wist te winnen. Na een dik halfuur kwam de Hulsel tegen ZSC via een rake penalty op een 1-0 achterstand. Hulsel-coach Wim Hoeben: ,,Pas na rust creëerden we enkele goede kansen, maar die werden niet verzilverd. De strijd was goed en in de laatste tien minuten bracht ik een extra spits.” In plaats van de gelijkmaker viel zeven minuten voor tijd de 2-0.