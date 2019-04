VCO met stomheid geslagen na opgeven HSE: ‘Ze stapten onder de douche en reden weg’

,,Volgens de scheidsrechter kon hij er niks aan doen”, zegt VCO-coach Mario van Berkom. Hij en zijn spelers waren met stomheid geslagen toen de Eindhovense tegenstander zonder iets te zeggen vertrok. Van Berkom is niet te spreken over de handelswijze van de opponent. ,,Ik vind dit erg onsportief en heb hier verder geen woorden voor.”

De eerste helft van het duel was volgens de arbiter van dienst een sportieve aangelegenheid. Wel gebeurde er iets wat voor hoogspanning leek te zorgen bij HSE. ,,Ik moest een speler van de uitploeg twee keer geel geven. Eentje voor een overtreding en een tweede voor commentaar op mijn beslissing. Die speler wilde in eerste instantie het veld niet verlaten, zijn ploeggenoten en trainer moesten hem van het veld begeleiden”, aldus de leidsman. Hierna leek er eigenlijk niks aan de hand in ’t Oventje.

Het rommelt al langer

Maar wat was de reden achter het vertrek van het volledige elftal? De scheidsrechter van dienst schepte duidelijkheid aan deze krant. ,,In de rust kwamen de voorzitter en trainer van HSE naar mij toe om te vertellen dat de ploeg niet meer verder wilden spelen‘’, vertelt de nog steeds verbaasde arbiter. ,,Ik fluit al heel lang amateurvoetbalwedstrijden, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Op het wedstrijdformulier staat een einduitslag van 3-0. Dit was de tevens de stand waarmee de ploegen de kleedkamers opzochten. Er is niet bekend of de KNVB gaat besluiten de wedstrijd uit te laten spelen, of een reglementaire 3-0 te noteren. Voor het niet uitspelen van een wedstrijd staan sancties bij de KNVB. Of, en welke zal worden opgelegd door de KNVB is niet bekend.