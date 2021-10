VCO wint week voor jubileumweekend van DWSH

VCO – DWSH’18 4-3 (1-2). 10. Roel Huvenaars 1-0, 12. 1-1, 43. 1-2, 53. Stef Rooijendijk 2-2, 65. Stef Rooijendijk 3-2, 68. Roel Huvenaars 4-2, 76. Lander Deriemaeker 4-3 (e.d.).

,,Dit is een verdiende en heel belangrijke overwinning. Op inzet hebben we deze wedstrijd over de streep getrokken en hebben we onze eerste winst van het seizoen behaald”, beschreef trainer Mario van Berkom het duel.

Deze overwinning komt op een uitstekend moment want volgende week viert VCO haar zestigjarig jubileum met een feestweekend.

Boerdonk – Odiliapeel 1-1 (0-1). 16. Nard Manders 0-1, 65. Daar Dortmans 1-1.

,,Een terechte uitslag. Twee hardwerkende ploegen die veel inzet toonden en dan kun je als trainer niet anders dan tevreden zijn”, vatte Ger Romeijnders, trainer van Boerdonk, het duel samen.

,,Nadat onze topscorer ons op voorsprong had gebracht, kregen we enkele goede kansen om verder uit te lopen maar uiteindelijk is deze puntendeling een goede uitslag”, aldus de trainer van Odiliapeel Danny Claassen.

Ondanks dat het duel nog helemaal open lag, bracht Claassen en kwartier voor tijd drie jeugdspelers in. ,,Niet veel trainers zullen dat doen maar ik wil deze jongens juist belonen door hen speeltijd te geven. Zij hadden goed getraind en invallen in een wedstrijd zijn ook goede leermomenten voor hen.”

HBV – Keldonk 4-1 (1-1). 43. Roy van der Heijden 0-1, 45 1-1, 47. 2-1, 66. 3-1, 71. 4-1. Rood: 58. Johan van Malsen (Keldonk).

,,Op basis van de tweede helft is de overwinning voor HBV verdiend. In de eerste helft waren wij de bovenliggende partij maar zeker nadat we met tien man kwamen te staan hadden we het na rust moeilijk”, zag Keldonk-trainer Ruud Fleskens.

Roy van der Heijden kon niet lang nagenieten van zijn openingstreffer want de Keldonk-speler raakte bij zijn doelpoging geblesseerd en moest daarna het veld verlaten.

WHV – Fiducia 1-6 (0-2). 35. 0-1, 44. 0-2 (pen.), 48. 0-3, 52. e.d 1-3, 64. 1-4, 78. 1-5, 81. 1-6.

,,Lange tijd lijken we met een 0-0 stand te gaan rusten maar op ongelukkige wijze kregen we nog voor de pauze twee doelpunten tegen. Maar we hebben nergens recht op gehad maar dat is logisch als je dik verliest”, aldus Bas van Engelen, trainer van WHV.

De thuisploeg eindigde de wedstrijd met negen spelers want nadat alle wisselspelers al waren gebruikt, raakten nog twee spelers geblesseerd en moesten zij het veld verlaten.

VCA – FC Uden 2-1 (0-0). 75.1-0, 84. 2-0, 90. Wesley Vogels 2-1 (pen.).

,,We hebben onterecht verloren want na een gelijk opgaande eerste helft, hadden we na rust afstand moeten nemen”, aldus Roy Vermeij, trainer van FC Uden.

Ondanks dat FC Uden nu voor de derde keer op rij verloor, ziet Vermeij, de opvolger van Peter van den Heuvel, meer dan genoeg aanknopingspunten voor zijn ploeg. ,,We hebben een jonge groep met enkele routiniers en met onderbouwende trainingen willen we deze selectie naar een hoger niveau brengen. En ik heb daar alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.”