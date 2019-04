VCO ziet kans op eerste zege na kleine verliespartij bij Nederwetten

Nederwetten – VCO 3-1 (2-1). 25. 1-0 (pen.), 34. 2-0, 35. Luuk Huvenaars 2-1, 89. 3-1.

Moment van de wedstrijd: Net voor rust zag alles en iedereen van VCO een handsbal van de tegenstander in het vijandelijke strafschopgebied. Alleen de scheidsrechter zag dit incident niet. Dit tot spijt van trainer Mario van Berkom. ,,Dat was heel jammer, want juist in die fase verdienden we de gelijkmaker en dan was een penalty natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Vorige week speelden beide teams ook tegen elkaar en verloor VCO nog met 7-0. Trainer Van Berkom is blij met deze opgaande lijn. ,,Als we dit doorzetten, kunnen we volgende week onze eerste overwinning van het seizoen pakken.”

SPV – WHV 4-1 (4-1). 13. 1-0, 18. 2-0, 28. 3-0, 36. Yorick van de Rakt 3-1, 44. 4-1.

Moment van de wedstrijd: In een kort tijdsbestek scoorde SPV drie keer. Hierdoor was het duel al voor rust gespeeld.

Bijzonderheid van de wedstrijd: A-jeugdkeeper Martijn Roefs maakte zijn debuut bij WHV. Dit tot tevredenheid van ploeggenoot Yorick van de Rakt. ,,Martijn is een goed keepertje en heeft het goed gedaan.”

HSE – Boerdonk 1-4 (1-4). 11. Danny van der Velden 0-1, 19. 1-1, 24. Stan Hendriks 1-2, 35. Danny van der Velden 1-3, 42. Roy Neuteboom 1-4.

Moment van de wedstrijd: Volgens Boerdonk-trainer Johan Strouken was de 1-2 van grote schoonheid. ,,De aanname van Stan Hendriks was als die van Dennis Bergkamp in zijn beste dagen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: De uitslag stond al bij rust op het scorebord.

Keldonk – Helmond 0-4 (0-3). 1. 0-1, 20. 0-2, 43. 0-3, 85. 0-4.

Moment van de wedstrijd: Al in de eerste minuut openden de bezoekers de score door vanaf eigen helft de bal over de keeper, net onder de lat in het doel te schieten.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Ik wil de scheidsrechter absoluut niet de schuld geven van deze nederlaag, maar zijn optreden maakte het ons niet gemakkelijk om een goed resultaat te halen”, zag trainer Peter van de Heuvel.

VOW – Tongelre 2-1 (1-0). 33. Pim van Riel 1-0, 67. 1-1, 86. Bart van de Laar 2-1 (pen.).

Moment van de wedstrijd: Vlak voor tijd kwam de bal in het eigen strafschopgebied op de hand van een speler van Tongelre en wees de scheidsrechter naar de stip. Tot opluchting van trainer Jordy van Boxtel. ,,Op eigen kracht hadden we niet gescoord.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Slecht spelen en toch winnen, dat tekent vaak een kampioenskandidaat. Trainer Jordy van Boxtel kent er na dit duel alles van. ,,We speelden erg matig en verdienden eigenlijk de punten niet.”

Rood Wit’62 – Odiliapeel 3-1 (0-0). 51. Luuk van der Pol 0-1, 72. 1-1, 74. 2-1, 85. 3-1.

Moment van de wedstrijd: Binnen een paar minuten maakten de thuisploeg 1-1 en 2-1 en deze klap kwam Odiliapeel niet meer te boven.