Veel onduidelijkheid rondom Brabantse amateurclubs in KNVB Beker, bij uitsluiting wordt compensatie geëist

Nu de coronamaatregelen zijn verlengd, is het bij de amateurclubs die nog in de TOTO KNVB Beker actief zijn de vraag wat er met hun deelname gaat gebeuren. Uitsluiting dreigt, wat de clubs financieel gezien zou benadelen.

Achilles Veen-voorzitter Henk Schreuders geeft aan dat er veel onduidelijkheid heerst onder amateurvoetbalploegen. ,,We zitten vol vraagtekens. Met het Centraal Orgaan Hoofdklasse, de branchevereniging voor hoofdklasseteams, schrijven we gezamenlijk met de CV Tweede en Derde Divisie naar de KNVB”, zegt Schreuders. ,,We zijn aan het kijken of de bekercompetitie naar januari kan worden geschoven, want als ze de wedstrijden op 2 en 3 december willen laten spelen moet eerst worden opgetraind naar de bekerduels toe. Dat lijkt geen doen.”

OSS’20-voorzitter Edgar Janssen meende dat de wedstrijden in december moeten worden gespeeld, met de nadruk op moeten omdat er ook weer verder gebekerd moet worden. ,,Volgens mij waren wedstrijden in december de laatste mogelijkheid. Namens de CV zal financiële compensatie worden aangevraagd en daar scharen wij ons achter”, zegt Janssen. Clubs zouden de bonus van meer dan 10.000 euro van het halen van de beker pas ontvangen als de wedstrijd in de eerste ronde van de beker is gespeeld. Vooralsnog lijkt het erop dat die eerste wedstrijd helemaal niet gespeeld gaat worden.

20.000 euro

Mochten amateurclubs worden uitgesloten van landelijk bekervoetbal dan is er dus ook geen mogelijkheid om verder te komen in de beker. Daarin zouden clubs extra gedupeerd worden, want elke ronde die clubs overleven levert weer een extra bekerbonus op. Amateurclubs lopen op die manier makkelijk meer dan 20.000 euro mis en dat zou een welkome beloning voor vrijwel elke vereniging zijn. Voorlopig blijft het dus afwachten wat de KNVB uiteindelijk besluit.