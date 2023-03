Veel rode kaarten en irritaties tijdens midweekse speelronde amateurvoetbal: ‘Wat er werd geroepen, daar lusten de honden geen brood van’

Verleiding uit Schijndel, maar aanvoerder Van Lijssel wil met SCG’18 de top vijf bereiken

SCG’18 boekte zondag een eenvoudige zege op DBN’22: 3-0. Dat deed het met aanvoerder, en kersverse vader, Jordi van Lijssel. Of hij volgens seizoen nog actief is in het eerste van Gestel is nog maar de vraag. ,,De verleiding vanuit Schijndel wordt steeds groter.”