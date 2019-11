Veerman niet fit, maar van grote waarde voor HMVV

zondag 4GFloran Veerman had last van zijn rug, maar speelde toch tegen De Weebosch. Dat was een goede beslissing. Hij was twee keer belangrijk met een assist.

De Weebosch - HMVV 1-2 (1-1). 37. Thomas Castelijns 0-1, 39. 1-1, 72. Ron Jansen 1-2.

Met twee assists was de niet fitte HMVV’er Floran Veerman van grote waarde. ,,Hij had last van zijn rug maar speelde een fantastische wedstrijd”, aldus HMVV-leider Johan Luijten.

Het meest bijzondere aan het duel was dat HMVV de controle had, maar gelijk na de 0-1 de 1-1 om de oren kreeg. ,,Daar baalden we van. We zeiden op dat moment tegen elkaar dat we meer op de nul gingen spelen... en toen lag de bal er al in”, aldus Luijten.

Hulsel - De Raven 0-3 (0-1).

Na de 0-2, die vlak na rust viel, was het vertrouwen weg bij de thuisploeg. ,,Jammer want we hadden wel kansen”, aldus Hulsel-coach Joris Tuns. ,,Als je van vijf meter afstand niet tot score komt, wordt het lastig.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was dat Hulsel een handvol overtal situaties niet goed uitspeelde. ,,De Raven maakt dit soort kansen meteen af”, zei Tuns. ,,Dat is het verschil tussen ons en de andere ploegen.”

SDO’39 - Waalre 4-0 (3-0). 6. eigen doelpunt 1-0, 34. Tijs Spierings 2-0, 37. Frans Berger 3-0, 63. Mike Gevers 4-0.

De thuisploeg speelde niet haar beste wedstrijd ooit, maar in de afwerking zat alles mee. ,,De punten tellen”, zei SDO-trainer Tom Van Den Steen. ,,Het spel was niet super maar als je bij rust met 3-0 voorstaat, kan ik geen theater maken in de kleedkamer door te zeggen dat we het slecht doen.”