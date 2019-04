Veertien tegendoelpunten en kratje bier voor RKVSC tegen ASH

RKVSC is bezig aan een erg ongelukkig seizoen. De ploeg van Herman Bergacker verliest veel wedstrijden met grote cijfers. Zaterdag verloor het weer, maar kreeg het wel een kratje bier.

ASH – RKVSC 14-0 (8-0). 7. Folkert van der Werf 1-0, 21. Marijn Hak 2-0, 27. Danny Bijl 3-0, 29. Folkert van der Werf 4-0, 32. Marijn Hak 5-0, 38. Jens Duizer 6-0, 43. Danny Bijl 7-0, 45. Maarten van der Meijden 8-0, 46. Folkert van der Werf 9-0, 48. Marijn Hak 10-0, 52. Jens Duizer 11-0, 56. Marijn Hak 12-0, 78. Danny Bijl 13-0, 89. Danny Bijl 14-0.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Laros had complimenten over voor de tegenstander. ,,Ze maken het seizoen netjes af en zijn sportief gebleven. Ook hadden ze op voorsprong kunnen komen. De eerste kans was voor hun. In totaal hebben ze zo’n drie of vier kansen gehad. Omdat ze zo sportief waren hebben we ze nog een kratje bier gegeven.”

Moment van de wedstrijd: ,,De 10-0”, vond ASH-trainer Ron Laros. ,,Het betekende een record voor ASH. De grootste overwinning in de clubhistorie was 9-0 tegen Papendrecht.

Herman Bergacker van RKVSC liet weten dat zijn ploeg het seizoen wil afmaken. ,,We spelen het gewoon uit. Het seizoen maken we op een nette en sportieve manier af. We gaan gewoon lekker voetballen.”

Zuilichem – SVS’65 2-3 (0-2). 20. 0-1, 35. 0-2, 55. 0-3, 75. Max van Zanten 1-3, 88. Max van Zanten 2-3. Rode kaart: 78. Peter van Daalen (Zuilichem).

Moment van de wedstrijd: ,,Het liefst wil ik deze wedstrijd snel vergeten”, zei Zuilichem-trainer Nabil Bouchlal. ,,Alleen is dat niet de goede manier. Deze wedstrijd is een voorbeeld hoe het niet moet. Dat blijft me bij. Het was Zuilichem onwaardig. Niet alleen qua voetbal, dat kan gebeuren. Onze instelling was dramatisch.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Zuilichem heeft nog drie duels op het programma staan voordat de club verdwijnt. De kans op plaatsing voor de nacompetitie is klein. ,,We willen op een waardige manier afscheid nemen”, laat Bouchlal weten. ,,Maar we moeten bij onszelf te raden gaan. Het moet beter. Op zo’n manier als vandaag willen we niet eindigen. Dat is Zuilichem onwaardig.”

Leerdam Sport’55 – Brakel 1-2 (0-1). 21. Jasper de Haan 0-1, 63. Jasper Gouda Quint 0-2, 80. Kees Kerkhof 1-2.

Moment van de wedstrijd: ,,We hadden kansen om op 0-3 te komen, maar maakten die niet”, zei Brakel-trainer Hans de Jong. ,,Op het laatst krijg je het nog moeilijk en heb je het geluk dat de gelijkmaker niet valt. We winnen verdiend, maar het ging moeizaam.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Brakel won voor het duel in Leerdam slechts één van zijn laatste vijf uitwedstrijden.

Well – Rhelico 1-1 (0-1). 36. 0-1, 61. Dennis Bracht 1-1.

Moment van de wedstrijd: Dennis Bracht kon Well de eerste overwinning sinds 27 oktober overwinning bezorgen, maar zijn inzet verdween niet in het lege doel van Rhelico maar er naast.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Well pakte een punt, dat lukte in de tien voorgaande duels slechts één keer.

Lekvogels – Herovina 3-1 (1-0). 36. Jeffrey van der Meijden 0-1, 43. 1-1, 85. 2-1, 90. 3-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Maarten Lievaart, Kevin Steenbruggen, Jesse van Vliet en Frank Clements kregen grote kansen om ons weer op voorsprong te schieten”, vertelde Herovina-leider Roland van den Dool. ,,Dat lukte niet en dan komen zij op 2-1. Lekvogels was effectiever dan ons. Zij kregen vijf kansen en maken er drie.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Herovina was drie uitduels ongeslagen, maar kon die reeks op bezoek bij Lekvogels niet uitbreiden.

Groot-Ammers – Kerkwijk 3-1 (2-1). 15. Michel van den Hanenberg 0-1, 44. Bas de Vos 1-1 (pen.), 45. Abel van As 2-1, 90. Jan-Willem Renes 3-1.

Moment van de wedstrijd: ,,De strafschop”, zei Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,,Hun aanvaller lokte die slim uit. Het was een verdiende strafschop. Daarna waren we even onder de indruk en viel meteen de 2-1.”