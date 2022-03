Veldspeler moet na een rode kaart het doel verdedigen bij Merlijn

TSVV Merlijn – Vuren 1-5 (1-0). 26. (pen.). 0-1, 50. 0-2, 56. 0-3, 65. 0-4, 73. 0-5, 90. Cross 1-5. Rood: Sven Correa, doelman van Merlijn.

In de 26e minuut zag Sven Correa, doelman van Merlijn, na een slechte terugspeelbal geen andere uitweg dan een aanvaller van Vuren met een overtreding te beletten om de score te openen. Het bleek uitstel van executie: de strafschop werd benut, Correa was toen al met rood van het toneel verdwenen. Daarmee zadelde hij zijn ploeg met een levensgroot probleem op. ,,Onze eerste doelman was al geblesseerd”, zegt trainer Erik Oeben, ,,we hadden er niet eentje meer. Dani Mom, een veldspeler, is tussen de palen gaan staan. Hij pakte nog een paar aardige ballen.” Dan nog: voor de tweede keer op rij gingen de Tilburgers keihard onderuit. ,,We zitten even in de hoek waar de klappen vallen.”

Schelluinen – NEO’25 1-0 (0-0). 35. 1-0.

Laurens Bogers zag na storm Corrie een grote rij voor zijn zaak staan: hij verkoopt dakpannen. De ondernemer uit Sprang-Capelle kan misschien weer zo’n queue verwachten, maar dan van zijn ploeggenoten van NEO’25 in het Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. In de 26e minuut raakte hij bekneld tussen een speler van Schelluinen en eentje van NEO’25. ,,Zijn enkel werd als een knipmes geschept”, zag trainer Stefan Brok. “Hij crepeerde van de pijn, die enkel werd steeds dikker. Met zijn moeder is hij naar een huisartsenpost gereden.” Daar werd hij doorverwezen naar het ziekenhuis. ,,Volgens de eerste diagnose moet hij aan zijn enkel worden geopereerd. Als dat zo is, is dat heel vervelend voor hem. En zeker voor ons: Laurens is dé sterkmaker in ons team.”

Het bleef niet alleen bij die ellende: een tel nadat Bogers in de sandwich was gegaan, scoorde Schelluinen het enige doelpunt. ,,Daarna hebben we er alles aan gedaan om de boel te repareren. Onze jonkies en lichtgewichten tegen de kolossen en ervaring van Schelluinen, dat bleek niet te doen.”

Haaften - Sparta’30 2-1 (2-0). 11. Van Velzen 1-0, 38. Wolf 2-0, 57. Rutters (pen.) 2-1.

Haaften trainer Bart Fransen was met vakantie in Lapland, Zweden. Dus nam Eelke Oomkens, die hem volgend seizoen opvolgt bij Haaften, de honneurs op de bank waar. ,,Dat heb ik één keer eerder gedaan”, zegt de assistent-trainer. ,,Toen was Adri van Steijn geschorst, móesten we in de laatste wedstrijd een resultaat boeken tegen SV Capelle. En dat lukte, we wonnen.” Deze keer ontving Oomkens weer de volle mep. ,,Daar hebben we hard voor moeten vechten. In de tweede helft stonden we met de rug tegen de muur. Een knappe overwinning, want er waren nogal wat spelers op skivakantie.”

Peter Burg, trainer van Sparta’30, had een wedstrijd met twee gezichten gezien. ,,Voor de rust gaven we helemaal niet thuis, erna wel. Ook wij misten vaste waardes. En dan verwacht je dat het wordt opgepikt door de mannen met meer ervaring. Dat ze een voorbeeld zijn voor de rest, die op sleeptouw nemen. Dat heb ik weinig van gemerkt, zeker niet in de eerste helft.”

GVV’63 - BLC afgelast, NOAD’32 - GDC en BZC’14 - SV Capelle werden afgelast vanwege coronabesmettingen.