Venhorst-coach Janssen kan inrukken na twee keer geel bij verlies tegen Berghem Sport

Berghem Sport - Venhorst 5-2 (3-1). 10. Rens van Sleeuwen 0-1, 15. Nick Tielemans 1-1, 24. Wessel Theunisse 2-1, 44. Donny van Herpen 3-1 (P), 55. Donny van Herpen 4-1, 60. Thijs van Sleeuwen 4-2, 90. Wessel Theunisse 5-2. Rood: Thijn van den Vossenberg (Venhorst), Joost Janssen (coach Venhorst)

Bijzonder was het feit dat Venhorst-coach Joost Janssen werd weggestuurd na twee gele kaarten. ,,Toen de scheidsrechter mijn verdediger rood gaf en een penalty tegen, toen werd ik erg boos. Daar kreeg ik geel voor. Toen ik in de tweede helft bij een vrije trap zag dat een speler van Berghem Sport wat meters smokkelde, zei ik ‘als je consequent bent, dan leg je die bal terug, scheids’ tegen de leidsman. Dat leverde me mijn tweede geel op.

,,Een ontzettend lekker gevoel om zo de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop af te sluiten”, vertelde Berghem Sport-coach Willem van der Burgt. ,,We begonnen echter niet heel erg goed. Rens van Sleeuwen kapte vanaf rechts binnen en schoot vanaf twintig meter op doel. Daar kun je van zeggen wat je wil maar hij zat er erg mooi in.” Venhorst-trainer Joost Janssen was het daarmee eens. ,,Een fenomenaal doelpunt. Jammer genoeg komen we daarna snel weer op achterstand en zijn we niet meer bij machte om het op te lossen.”

SVSSS - Prinses Irene 2-2 (2-1). 6. Tim van den Brand 0-1, 20. 1-1, 30. 2-1, 72. Wibe van Rooij 2-2 (P).

,,Helaas geen winst, maar dat had het wel moeten zijn”, aldus Prinses Irene-trainer Erik Meulendijk. ,,We waren voetballend zo veel beter. We kregen genoeg kansen maar maakten het uiteindelijk niet af. Iedereen zegt steeds dat ons voetbal mooi is maar daar koop je niets voor, maar als we zo door blijven spelen kunnen de driepunters niet uitblijven.”

Volkel - Vianen Vooruit 1-0 (0-0). 72. Bram van der Locht 1-0.

,,Het was echt een leuke wedstrijd”, vond Volkel-coach Michiel Jans. ,,We waren aan elkaar gewaagd en uiteindelijk hebben we de overwinning eruit gesleept. Wel hadden we wat moeite met de harde wint vandaag, maar wel verdiend gewonnen.”