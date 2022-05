Venhorst doet goede zaken in degradatiestrijd na benutte vrije trap in de laatste minuut van Van der Putten

Venhorst zit momenteel in een fikse degradatiestrijd verwikkeld. Met een binnengeschoten vrije trap in de 90ste minuut doet de formatie van Michael van Dooren goede zaken richting de eindstreep, ook omdat concurrent Vianen Vooruit punten morste. ,,Uiteindelijk denk ik dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld’’, vertelde Venhorst-spits Jari van Creij. ,,Mooi dat we op het laatste moment de winnende hebben gemaakt.’’

Helvoirt, dat uitgespeeld is dit seizoen, besloot om twee oud-spelers een afscheid te geven, nadat ze in het eerste coronaseizoen, besloten te stoppen. ,,Dat hoefde voor mij eerst niet, maar nadat de trainer belde en we een paar keer hadden meegetraind, hebben we besloten om toch mee te doen’’, vertelde Helvoirt-speler Roel Pullens. ,,Je vraagt je toch af of je nog meekan. We hadden meer goals kunnen maken, maar als ik zie hoe blij de supporters van Venhorst waren, maakt mij het minder uit.’’