Venhorst haalt ambitieuze videoanalist van Heracles Almelo binnen als nieuwe trainer

Bij de eredivisionist maakt Van Doren deel uit van de staf van trainer Frank Wormuth. Hij is sinds de zomer van 2016 videoanalist in Almelo. De oud-speler van Berghem Sport, afgestudeerd sportleraar, vervult die functie bij Heracles tot eind dit seizoen.

Van Doren is momenteel ook assistent-trainer bij zaterdagderdeklasser Oranje Nassau in Almelo. Bij Venhorst volgt hij Joost Janssen op. De coach uit Grave was vier seizoenen werkzaam op sportpark De Voskuilen.