Venhorst-keeper Fonken schiet twee keer raak vanaf de stip in wedstrijd met vier pingels

Zondag 2FVenhorst tegen EVVC was een bijzondere wedstrijd. Vier keer wees de arbiter naar de stip. Bij Venhorst voelde keeper Daan Fonken zich goed, nadat hij in de voorbereiding al scoorde vanaf elf meter. Hij haalde het schavot dan ook twee keer tegen EVVC, dat desondanks met 2-3 won.

Venhorst - EVVC 2-3 (2-3). 2. Gerwin van der Boom 0-1 (pen.), 5. Falco van der Rijt (0-2), 7. Daan Fonken 1-2 (pen.), 20. Daan Fonken 2-2 (pen.), 43. Gerwin van der Boom 2-3 (pen.).

,,We waren net zo slecht als de scheidsrechter”, stelde Venhorst-trainer Joost Janssen na afloop. ,,Vier pingels in een wedstrijd heb ik nog nooit meegemaakt. Met name bij de derde penalty. Luuk van den Boogaard had zijn armen strak tegen zijn lichaam, maar de scheids floot toch voor hands.” Toch stak Janssen de hand in eigen boezem. ,,We hebben verder gewoon te weinig gecreëerd.”

Scheidsrechter Jester Francisca gaf maar liefst vier penalty’s. ,,Dat heb ik nog nooit gemaakt’’, vertelt EVVC-trainer Antwan van Rijn. ,,We zijn maar even op onderzoek uitgegaan, en met resultaat. Vorige week gaf hij ook al drie strafschoppen.”

Scheidsrechter Francisca herinnerde zich maar drie strafschoppen. ,,Nu je het zegt zijn het er inderdaad vier. De eerste drie waren voor duwen en de laatste wegens een handsbal. Dit is de eerste keer dat ik vier strafschoppen gaf. Best apart.”

Volharding – Emplina 1-3 (0-0). 55. Luuk van de Vondervoort 0-1, 73. 1-1, 85. Martijn van Helvoirt 1-2, 90. Lenny Meerbach 1-3

De 18-jarige jeugdspeler Teun de Bresser maakte het verschil voor Emplina. ,,Hij versierde een penalty en gaf de assist bij de 1-3. Heel erg leuk voor die jongen”, vertelt Emplina-trainer William van Overbeek.

De Bresser kan zelf zijn geluk niet op. ,,Vorig jaar trainde ik al mee en toen maakte ik ook mijn debuut. Ik ben blij dat ik dit jaar als gastspeler ook af en toe speelminuten krijg. Het is wel jammer dat mijn ouders er niet waren. Zij zijn altijd de luidruchtigste toeschouwers. Nu konden ze gelukkig via de livestream kijken. Ze appten net al dat ze heel erg trots zijn.”

Helvoirt – DAW 3-2 (0-1). 21. Bart Vos 0-1, 75. Bart Vos 0-2, 78. Collin van den Bergh 2-1, 86. Jeroen de Bever 2-2, 90. Max Meijer 2-3

Vorige week maakte Max Meijer een geweldig doelpunt dat niks waard was. Vandaag was hij de held van Helvoirt. ,,Het aanwezige publiek werd gek”, grapt de aanvaller. Die is dolblij met zijn treffer. ,,Corona-technisch niet handig, maar iedereen vloog op elkaar.”

Helvoirt-aanvoerder Nick van der Bruggen opperde na afloop een initiatief. ,,Misschien moeten we voor altijd zonder publiek voetballen. Dan winnen we tenminste.”

,,Zuur”, stelde DAW-coach Rob van der Ven teleurgesteld. ,,Zeker gezien de 0-2-voorsprong. Een overwinning hadden we eigenlijk ook niet verdiend op basis van het spelbeeld, maar als je een kwartier voor tijd de 0-2 maakt, mag je de wedstrijd zeker niet meer verliezen.”

Heeswijk - SVSSS 2-3 (1-1). 38. Stefan Dekkers 1-1, 46. Ramon Dekkers 1-2, 61. Roel Heerkens 1-3.

SVSSS heeft na drie speelrondes nog de volle buit aan punten te pakken, maar er is nog genoeg werk aan de winkel. ,,Vandaag misten wij talloze kansen en waren we ongeduldig aan de bal”, zei SVSSS-coach Cemal Yilmaz. ,,Dat ging beter in de tweede helft.”

Het meest opvallende aan dit duel was dat SVSSS, ondanks hun vele spelers met lengte, opnieuw een goal uit een corner tegen kreeg. ,,Dat gebeurde dan toch,” baalde Yilmaz. ,,Ook dat was in een fase waarin wij vaker hadden moeten scoren.”

Volkel - Prinses Irene 1-3 (1-2). 9. Tim van der Heijden 0-1, 24. Job van Oort 1-1, 37. Aron van der Rijt 1-2, 70. Tim van de Brand 1-3.

,,We kunnen er kort over zijn, we hebben gewoon een zwakke wedstrijd gespeeld”, aldus Volkel-trainer Michiel Jans. ,,We maakten te veel fouten en geven drie goals weg terwijl wij het balbezit hebben.” Dit alles tot genoegen van Prinses Irene-coach Erik Meulendijk. ,,Het ging een stuk beter dan vorige week”, stelde hij lachend. ,,Wel hadden we eerder afstand moeten nemen.” Bijzonder was de indirecte vrije trap die Prinses Irene de 1-3 opleverde. ,,Hun spelers blijven achterin praten tegen de scheids die vervolgens een vrije trap geeft, terwijl er geen reden om te zeuren was. Tja, dan maken wij het natuurlijk af”, aldus Meulendijk.

