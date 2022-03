Venhorst snoept opnieuw punten af van een topper en kruipt dichter en dichter bij een nacompetitieplek

Venhorst - Emplina 1-1 (1-1). 17. Martijn van Helvoort 0-1 (pen.) 27. Luuk van den Bogaard 1-1 (pen.).

,,We hebben wat jongens op andere posities gezet en daarom staat het wat beter. We voetballen meer naar onze mogelijkheden, maar dat betekent niet dat we alleen maar verdedigen. Het zijn echt open wedstrijden en dat was vandaag ook zo. De 0-1 was onnodig, maar we kwamen goed terug. In de tweede helft gingen we opzoek naar de winnende zelfs, want we voelde dat er ruimtes lagen. We kregen allebei een grote kans in de tweede helft, maar daar bleef het bij", vertelde Venhorst-trainer Michaël van Doren.

Emplina-coach Jeroen van Bezouwen vond het gelijkspel op bezoek bij hekkensluiter Venhorst een regelrechte wanprestatie. ,,Met een beetje pech hadden we zelfs nog kunnen verliezen.”

DAW Schaijk - Volharding 2-3 (2-3). 18. Corik Megens 1-0, 45. Corik Megens 2-3. Rood 87. Roel Janssen (DAW).

,,We hebben helaas van de koploper verloren vandaag. We hebben veel strijd geleverd, maar dat mocht niet baten. Er gebeurde veel in de eerste helft, maar we gingen met een achterstand rusten. In de tweede helft gingen we opzoek naar de gelijkmaker. We kregen, in tegenstelling tot Volharding, ook een hoop kansen, maar de bal ging er niet in. We hadden nog een penalty moeten krijgen, maar daar floot de scheidrechter niet voor. Volgende week gaat DAW Schaijk op bezoek bij Vianen Vooruit. Tijd voor drie punten. De vandaag afgeleverde partij biedt perspectief", Rob van der Ven, trainer van DAW.

Helvoirt - Prinses Irene 0-1 (0-1). 8. Guus Reijnders 0-1.

,,Het was zeker spannend. Bij 0-1 kan het altijd nog de andere kant op vallen, maar we hebben goed verdedigd vandaag. Onze speelwijze is al wel meer verdedigend, maar vandaag nog wat meer. De bus parkeren gaat misschien wat ver, maar aanvallend was het zeker niet te noemen. Zij hebben een grote kans gehad, maar onze keeper redde uitstekend. Daarna veel corners, maar we hebben de drie punten op karakter binnen gesleept", vertelde Prinses Irene-coach Erik Meulendijk.

Helvoirt-coach Henk van Hattum zag dat zijn elftal legio kansen miste tegen Prinses Irene. ,,En uitgerekend de enige kans van onze tegenstander ging er nog in ook.” In ieder geval kreeg Van Hattum na afloop wel een traktatie. ,,Nick van der Bruggen was jarig en had drie vlaaien meegenomen. Dus we zaten na afloop in de kleedkamer met z’n allen aan de vlaai. Maar helaas dus zonder punten.”

Volkel - Heeswijk 1-2 (0-2). 21. Ries van Alebeek 0-1, 45+1. Stef Adank 0-2, 75. 1-2.

,,De eerste helft was er eigenlijk niks aan de hand en het leek er zeker niet op dat we het in de tweede helft nog zo lastig gingen krijgen. Volkel ging een stuk optimistischer spelen en mijn jongens voelde de vermoeidheid toeslaan. De omstandigheden waren lastig, want het was warm en het veld was enorm hard. De drie punten tellen uiteindelijk en de manier waarop even niet", vond Heeswijk-trainer Theo van Lieshout.

CHC - Real Lunet 0-3 (0-0). 54. Youssef Johri 0-1, 67. Youssef Johri 0-2, 73. Enes Sonay 0-3. Rode kaart: 86. Younes Hadouir (2x geel), 90+ Fatah Hadouir (2x geel).

Bij CHC liepen de frustraties over de arbitrage in de slotfase van de derby met Real Lunet hoog op. Younes Hadouir zag vanwege commentaar zijn tweede geel. ,,Daar zei ik vervolgens weer wat van, waarna ik ook geel kreeg. En toen ik de scheidsrechter na de wedstrijd bedankte voor het onnodige kaartenfestijn, kreeg ik zowaar ook mijn tweede geel”, vertelde CHC-coach Fatah Hadouir. Real Lunet-coach Glenn Simon was een stuk vrolijker gestemd na het pakken van drie belangrijke punten: ,,We hadden de score eigenlijk nog verder uit moeten bouwen. Maar het elftal stond ontzettend goed.”

EVVC - SVSSS 0-3 (0-1). 31. 0-1, 40. 0-2, 74. 0-3.

EVVC en trainer/coach Antwan van Rijn verloren vanmiddag voor de vierde keer op rij en zitten weer in een mindere fase. SVSSS was in Vinkel met 0-3 te sterk. ,,Terecht verloren van een betere tegenstander. We hebben de kansen zeker weer gehad, maar scoren niet. We hebben iemand nodig die de ballen erin schiet”, aldus Van Rijn.