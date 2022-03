Venhorst stunt tegen koploper en brengt met eerste overwinning DAW de eerste nederlaag toe

Tweede klasse FIn Venhorst wachtten iedereen tot vandaag nog op de eerste overwinning van het seizoen. In Schaijk bij DAW was dat juist andersom. De ploeg van Rob van der Ven had dit seizoen nog niet verloren, maar uitgerekend tegen de rodelantaarndrager ging het mis.

DAW - Venhorst 0-1 (0-1). 25. Rens van Sleeuwen 0-1.

,,Ja dit was wel bevrijdend. We zaten er al een aantal weken dicht tegenaan, maar telkens viel het niet onze kant op. We hebben veel moeten verdedigen vandaag, maar dat deden we goed. DAW ligt ons qua spel ook wat beter dan bijvoorbeeld CHC. Er waren zeker wat hachelijke momenten voor onze goal, maar we hebben ze overleefd. Het laatste fluitsignaal was bevrijdend en er waren natuurlijk veel lachende gezichten in de kleedkamer achteraf", zei Venhorst-coach Michaël van Doren.

,,Matige wedstrijd van DAW kant. Venhorst bracht meer energie en DAW creëert wel wat kansen, maar Venhorst verdedigd compact en maakt het DAW erg lastig. Waren niet in staat er doorheen te voetballen. In de laatste fase wordt DAW wat dreigender als ze ervoor kiezen wat opportunistischer te gaan spelen. Al met al een slechte wedstrijd van ons, op een keihard veld met een matige scheidsrechter, maar allereerst zullen we zelf in de spiegel moeten kijken", vond DAW-coach Rob van der Ven.

Prinses Irene - Real Lunet 2-1 (0-0). 55. 0-1 74. Aron van der Rijt 1-1 (pen.), 90. Aron van der Rijt 2-1.

,,Wij maakte het spannend vandaag. In de eerste helft kregen we de bal maar niet tussen de palen en deed hun keeper het goed. We hadden eigenlijk 3-0 of 4-0 voor moeten staan. Na rust schieten zij zelfs de 0-1 binnen, maar mijn ploeg toonde veerkracht en Aron van der Rijt maakte er twee. De ontlading was groot, want vorige week gaven we nog een voorsprong weg", zag Erik Meulendijks, coach van Prinses Irene.

Emplina - Volkel 2-0