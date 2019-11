Venhorst wint door goudhaantje Van der Putten die corner er direct inschiet

Zondag 2hTeun van der Putten was de man van de wedstrijd bij Venhorst - EVVC. De speler van Venhorst had aan twee momenten genoeg om de wedstrijd te beslissen.

Venhorst - EVVC 2-0 (1-0). 43. Teun van der Putten 1-0 (P), 60. Teun van der Putten 2-0.

,,Er stonden vandaag twee teams tegenover elkaar die beide geen haarbreed toegaven”, vond Venhorst-trainer Joost Janssen. ,,We komen terecht op voorsprong via een pingel, en dat is lekker zo vlak voor rust. Vervolgens scoort Teun direct een uit een corner, een terechte overwinning.”

Olympia’18 - Prinses Irene 2-2 (1-1). 12. Aron van der Rijt 0-1, 35. 1-1, 58. Aron van der Rijt 2-1, 78. 2-2.

,,Het was vooral een leuke wedstrijd voor de toeschouwers”, stelde Prinses Irene-oefenmeester Erik Meulendijk. ,,Het voetbal was mooi en de strijd was intensief. Met name het feit dat beide ploegen overtuigd waren van hun eigen voetballende kwaliteiten zorgde voor een leuke pot voetbal, met een terechte uitslag tot gevolg.”

Emplina - Berghem Sport 0-2 (0-1). 45+3. Donny van Herpen 0-1 (P), 75. Edwin Huijbers 0-2.

,,Een heerlijke wedstrijd die we eigenlijk 4-0 hadden moeten winnen op basis van de tweede helft”, stelde Berghem Sport-leider Harold Duys. ,,In de eerste helft kwamen we goed weg na een kopbal van Emplina op de binnenkant van de paal maar daarna namen we het initiatief en gaven we het niet meer weg. Zeker de lob van Edwin (Huijben, red.) was prachtig.”

Bijzonder: De weer volledig fitte Donny van Herpen opende diep in de blessuretijd van de eerste helft de score via een pingel.

Heeswijk - Volkel 3-1 (1-0). 25. Stef Adank 1-0, 51. Jules Heerkens 2-0, 75. Bob Linders 2-1, 78. Terry van Steenbergen 3-1.