Verbazing alom bij Gudok - Oosterhout: scheidsrechter fluit al na 43 minuten voor rust

Zondag 3BDe scheidsrechter van dienst bij Gudok - Oosterhout had een apart klokje om zijn pols hangen. Al na 43 minuten besloot de arbiter dat het tijd was voor de rust.

Gudok - Oosterhout 2-2 (0-1). 13. Kazim Aydin 0-1, 58. Daan Fonken 1-1, 74. Joshua Hanhart 2-1, 80. Tom Kolkert 2-2.

Gudok-trainer Ronald Boudewijn kon leven met een gelijkspel. ,,Oosterhout is een goed voetballende ploeg. Ik vond het knap hoe wij terugkwamen van de achterstand en ons na rust beter in de wedstrijd speelden. Wij hadden misschien de beste en meeste kansen, maar al met al waren we gelijkwaardig aan elkaar.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was de speeltijd. De arbiter floot in de eerste helft na 43 minuten af en hield het ook na de pauze kort. Ondanks drie goals, zes wissels en twee handen vol aan dode spelmomenten kwam er geen blessuretijd bij.

Be Ready - Gilze 2-4 (1-2). 30. Rick van den Dungen 0-1, 31. Robin van den Berk 1-1, 40. Stan de Kock 1-2, 52. Stephan Huismans 2-2, 61. Vasco Oerlemans 2-3, 70. Rick van den Dungen 2-4.

Gilze maakte het opnieuw onnodig spannend maar speelde het duel volwassen uit. ,,Complimenten aan mijn ploeg”, aldus Gilze-coach Jeremy Buchly. ,,We hebben 90 minuten gedomineerd.”

Het meest bijzondere aan het duel was de 1-2 van Stan de Kock. ,,Een wereldgoal”, prees Buchly. ,,Hij schoot de bal van afstand vol in de kruising.”

Tot twee keer toe kwam de thuisclub op gelijke hoogte. Maar daarna was het voorbij. Trainer Marco Verschuren had er geen enkele moeite mee. ,,We hebben heel goed partij gegeven tegen de beste ploeg die dit seizoen zijn tegengekomen. Als je tegenstander beter is, heb ik daar vrede mee. Zeker als je er alles aan gedaan hebt om een resultaat te boeken.”

ZIGO - SC Emma 4-4 (1-3). 40. Ilyas Osman 1-2, 55. Bodey van der Kaay 2-3, 62. Hanad Dhimbli 3-3, 90+4. Frans de Leij 4-4. Bijz.: 90+5. directe rode kaart Abdukhadir Osman (ZIGO).

Een wedstrijd waar alles in zat, vond ZIGO-trainer Rob van Belkom. ,,Wij hadden 90 minuten lang het betere van het spel. We stonden 1-3 achter met rust maar voetbalden goed. Dat zetten we door in de tweede helft. In blessuretijd gingen we van de hemel naar de hel toen zij de 3-4 maakten, om vervolgens weer terug naar de hemel te gaan na Frans’ 4-4.”