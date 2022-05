Verbijstering en ongeloof bij OJC: aanklager eist in hoger beroep alsnog puntenaftrek

amateurvoetbalWaar men bij OJC onlangs nog opgelucht kon ademhalen, nadat de eis van drie punten in mindering was komen te vervallen, kwam er gisteren alsnog een vervelende mededeling vanuit Zeist. Nadat de aanklager onlangs een hoger beroep had ingesteld, krijgt OJC twee punten in mindering en moet het een boete van 150 euro betalen.

OJC-voorzitter Piet van der Plas is bijzonder ontstemd over de uitspraak van de KNVB. ,,Wij hebben geen enkel idee wat de beweegredenen van de aanklager zijn geweest om in hoger beroep te gaan. Wij moesten sowieso de veertien resterende minuten tegen Orion inhalen, dus dat was voor ons al vervelend.”

Verder stelt Van der Plas nogmaals dat er tijdens het uitduel met Orion van 9 maart jl. vrijwel niets aan de hand was. ,,In een rapport gaf de scheidsrechter aan dat er spelers van OJC massaal de tribune hadden bestormd. In werkelijkheid ging het om welgeteld twee jongens van ons die stonden te kijken wat er gaande was. Daar klopt dus al weinig van.”

Quote Wie weet wakkert deze veel te zware straf wel nieuwe energie aan OJC-voorzitter Piet van der Plas

Over het optreden van de arbiter heeft de Rosmalense voorzitter ook zo zijn bedenkingen. ,,Die jongen had gewoon een afkoelingsperiode moeten inlassen. Na een halve minuut stonden alle spelers van zowel Orion als OJC weer op het veld, met de intentie om het duel snel te hervatten. Maar daar wilde de scheidsrechter niet aan.” De puntenstraf die OJC heeft gekregen, heeft overigens geen invloed op de positie van de zondaghoofdklasser op de ranglijst. OJC had als nummer twee een voorsprong van vier punten op naaste achtervolger Orion, wat inmiddels dus de helft minder is geworden. Van der Plas: ,,Wie weet wakkert deze veel te zware straf wel nieuwe energie aan.”

OJC-coach Willem Leushuis had aanvankelijk nog wat hoop op het pakken van de titel, maar die is inmiddels vervlogen. De coach noemt daar drie redenen voor. ,,Ten eerste uiteraard de twee punten in mindering, waardoor het verschil met koploper Baronie weer groter is geworden. Ten tweede het terugtrekken van EHC, waar Baronie ook van heeft geprofiteerd en wij juist niet. En ten derde moeten wij onszelf afvragen of we er dit seizoen qua mentaliteit en inzet tot nu toe alles aan hebben gedaan.”

Overigens is er bij OJC ook nog transfernieuws te melden. Walid Hassoun had in eerste instantie toegezegd om ook komend seizoen in Rosmalen te spelen, maar de middenvelder verkast naar het onder-21 elftal van MVV. Ook gaat Hassoun na de zomer in Maastricht studeren.