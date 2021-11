Verdediging Wilhemina’26 kreeg al vroeg bezoek van Sinterklaas

2FDe goedheiligman is weer in het land en daarmee komt Pakjesavond steeds dichterbij. Wellicht dat de verdedigers van Wilhelmina’26 ook in een gulle bui waren, want trainer Hans de Jong bekroop het gevoel dat zijn spelers cadeautjes weggaven.

Wilhelmina’26 – Woudrichem 2-5 (1-4). 2. Dillis de Vries 0-1 9. Samuel Hartgers 1-1 19. Bart van Andel 1-2 28. Tim Saaman 1-3 41. Wilty Schaap 1-4 68. Bart Jongejan 2-4 88. Wilty Schaap 2-5.

Bijzonderheid: Het derde doelpunt van Woudrichem had een wat curieus karakter. Uit een hoekschop schoot Tim Saaman direct raak. Hans de Jong, trainer van de Kanaries, keek het hoofdschuddend aan. ,,We hebben het daar nog over gehad dat Saaman over die kwaliteit beschikt. En toch gebeurt het. Tja, dat hoort kennelijk bij amateurvoetbal.” Ook bij de meeste andere tegentreffers had De Jong het gevoel dat Sinterklaas zijn verdedigers had ingefluisterd om met de nakende decembermaand vrijgevend te zijn. ,,Het waren dus cadeautjes.”

Woudrichem is de tweede periode dus prima begonnen. ,,Daar ging het ons ook om”, zegt trainer Gerrie Schaap. ,,Wie weet zou dit weleens de laatste wedstrijd voor de winterstop kunnen zijn. Als je die afsluit met een overwinning, ga je met een goed gevoel dat reces in. En nu gaan we zelfs, samen met Roda Boys, aan kop.”

De uitslag had anders uit kunnen pakken, beseft Schaap. ,,We stonden al snel op een achterstand. Dan is het wiebelen bij ons, zo heb ik andere wedstrijden ervaren. En dat was nu ook het geval, Wilhelmina heeft er niet van geprofiteerd. Daarna namen we het heft in handen.”

Roda Boys/Bommelerwaard - Arkel 5-2 (2-1). 9. 0-1 30. Mo Nikbakht 1-1 45. Jelle Scholts 2-1 52. Diego Meerveld 3-1 52. 3-2 69. Armand Selmani 4-2 75. Armand Selmani 5-2.

Bijzonderheid: Het was de bedoeling dat Roda Boys met hoog druk zetten Arkel in de eerste helft al zou laten capituleren. Maar in een spaarzame tegenstoot werd de thuisclub al na negen minuten gedwongen tot plan B. ,,Dat hield in dat we nog feller en fanatieker van leer moesten trekken”, zegt trainer Jan van Grinsven. ,,Dat hebben de jongens heel goed opgepikt.” Vlak voor rust kreeg Van Grinsven toch zijn zin: na de gelijkmaker van Mo Nikbakht zette Jelle Scholts de rood-witten met een voorsprong aan de thee. ,,Met een fantastische vrije trap, de bal vloog onhoudbaar in de bovenhoek.”

Na rust hetzelfde spelbeeld: een niet groots spelend Roda Boys, dat Arkel stevig onder druk zette. Het leidde uiteindelijk tot het resultaat wat vooraf tegen deze laagvlieger was ingeschat.

Tricht - Sleeuwijk 0-0. Rode kaart: 75. Maik Kemmeren van Sleeuwijk.

Bijzonderheid: Het hoofdveld was afgekeurd, dus moest er worden uitgeweken naar het kunstgrasveld. ,,Dat veld was loeihard, heel erg slecht”, zag trainer Antoin van Pelt. ,,Nagenoeg elke bal stuiterde op, een beetje fatsoenlijk voetballen was daardoor onmogelijk.” Kwam nog wat bij: de spanning. Zowel Tricht als Sleeuwijk kan elk puntje gebruiken om de ellende voor te blijven. Dus werd angstvallig het eigen heiligdom bewaakt. Kansen leverde deze pot in een troosteloos decor – veel regen, een grijs zwerk, geen supporters – niet op. Eigenlijk had dit duel net zo goed schriftelijk kunnen worden afgewerkt.

Altena – Heukelum (0-0).

Bijzonderheid: Voor de zevende keer op rij hielden de Nieuwendijkers een punt over aan een competitiewedstrijd. Meer zat er ook echt niet in. Het waren vooral de gasten die in deze matige pot aanvallend iets meer brachten. En dat leverde in de beginfase ook een paar grote kansen op, die werden vakkundig verprutst. Of doelman Rob de Groot stond zijn mannetje. Trainer Johan van der Werff neemt na vier seizoenen afscheid van Altena. ,,Ik vind het heel jammer”, zegt verdediger Alexander McDermott, die na scheurtje in een hamstring na ruim een maand zijn rentree maakte. ,,Ik heb als verdediger veel van Johan geleerd. Zo was ik altijd te gretig, stapte ik te snel in. Nu weet ik wanneer ik dat wel niet moet doen.” Hij kan met Van der Werff meegaan, toch? ,,Daar durf ik nu nog niks over te zeggen.”