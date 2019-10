Vergunst beheerst de kunst van het afstandsschieten en bezorgt Be-Ready een punt

Legt Thomas Vergunst aan voor een afstandsschot dan pakt dat op twee manieren uit. Of de doelman moet een eindje wandelen om de bal op te halen, of hij heeft een probleem als projectiel toch tussen de palen belandt. ,,Op die manier heeft Thomas al behoorlijk wat doelpunten meegepikt”, weet Be-Ready-trainer Marco Verschuren. ,,Vandaag ook weer. Daardoor hebben we in de slotfase toch nog een puntje mee kunnen pikken. Dik verdiend overigens.”