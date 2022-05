Verhoeven is de grote man bij winnend WEC: ‘Arjen Robben-goal’ en hattrick

Vierde klasse FWEC hoeft niet echt meer te vrezen voor de nacompetitie na de overwinning op DVS. De onderste regionen zijn definitief verlaten door de ploeg van Henry van Wanrooij. De marge was zes punten en na vanmiddag is die negen geworden. Stef Verhoeven was de grote man door een hattrick te maken. Zijn tweede goal was erg mooi en zijn coach omschreef deze als een ‘Arjen Robben-goal’, omdat hij naar binnen sneed.

DVS - WEC 1-4 (0-2). 15. Stef Verhoeven 1-0, 31. Stef Verhoeven 2-0, 55. 2-1, 71. Stef verhoeven 3-1, 81. Yanno van der Heijden 4-1.

,,Het was een topprestatie, een verdiende overwinning”, aldus een tevreden WEC-trainer Henry van Wanrooij, die de 0-2 van Stef Verhoeven omschreef als een ‘Arjen Robben-goal’. ,,De tweede helft kregen we het wat moeilijker toen zij de 1-2 maakten. De kansen om eerder uit te lopen maakten we niet, maar uiteindelijk viel de 1-3 en hebben we de wedstrijd goed uitgespeeld. Ondanks een hattrick van Verhoeven was het een echte teamprestatie.”

Acht - Boskant 5-1 (2-1). 20. Rob van der Heijden 1-0. 27. 1-1 39. 2-1, 60 3-1, 65. 4-1, 80 5-1.

,,Acht was een maatje te groot, maar de uitslag was wel geflatteerd’’, aldus Boskant-trainer Peter van der Heijden, die zijn ploeg nog wel met 1-0 voor zag komen via een benutte penalty van Rob van der Heijden. ,,Acht is beter op kunstgras. Het balletje gaat dan sneller rond. Toch hebben we het niet slecht gedaan, maar een aantal fouten doen ons de das om.”

EMK - Avesteyn 0-2 (0-1). 6. Rens van Vugt 0-1, 58. Bram Voets 0-2.

Avesteyn-trainer Hugo van de Sande: “We kwamen op voorsprong via een kiezelhard schot van Rens van Vugt. Voor rust moeten we er eigenlijk nog een maken. De 2-0 werd afgekeurd wegens buitenspel, maar onze speler kwam achter zijn man vandaan. Maar goed, dat kan gebeuren in het amateurvoetbal. We stonden vooral op hun helft te voetballen. EMK wilde er op de counter uitkomen, maar we gaven weinig kansen weg. Op een keer na, toen een terugspeelbal te kort was, waardoor het bijna 1-1 werd. De 2-0 kwam in de tweede helft via Bram Voets.”

RKGSV - VOW 1-0 (1-0). 23. 1-0.

Patrick Cissen, trainer van VOW: ,,De 1-0 van RKGSV was een mooie treffer, eerlijk is eerlijk. Daarna kregen wij twee kopkansen, maar deze gaan er niet in. Na rust was het vooral een vechtwedstrijd. De tegenstander was denk ik ook wel tevreden geweest met een gelijkspel. We verliezen nooit dik, maar vaak met slechts één doelpunt verschil. We geven telkens weinig weg, maar hebben veel kansen nodig om een doelpunt te maken.”