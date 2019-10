Verhuisfeestje Luuk Vermeer brengt Nemelaer-spelers niet van de wijs: ‘In de avond een kerel en ook op het veld’

ds

Eindhoven AV - Nemelaer 1-1 (0-1). 1. Wouter Molenaar 0-1 (pen.), 66. Appie Azmani 1-1.

Voor Nemelaer-fan Toeter Jan was het een speciale middag, aangezien hij supporter is van FC Eindhoven en Nemelaer. ,,Voor hem is het een prima uitslag, maar wij hadden gezien het aantal grote kansen dat we kregen toch wel recht op meer gehad”, sprak Nemelaer-coach Theo van Geffen.

Nemelaer-aanvoerder Luuk Vermeer en zijn vriendin werden zaterdagavond door een enthousiaste menigte thuis met huifkarren opgehaald. ,,Luuk gaat samenwonen. Als je het ouderlijk huis verlaat dan is dat in Haaren alle reden voor een feestje”, verklaarde Nemelaer-coach Theo van Geffen, die zelf niet van de partij was. Ondanks dat zijn spelers het tot in de late uurtjes gezellig hadden gemaakt, speelden ze op bezoek bij Eindhoven AV als echte kerels. Van Geffen: ,,Niemand heeft verzaakt. In de avond een kerel en zondags op het voetbalveld een kerel. Dat gold zonder meer voor iedereen.”

Leones - HVCH 2-2 (2-1). 1. Bram Kooijmans 1-0, 17. Stefan de Jong 2-0, 43. Stijn van den Hurk 2-1, 50. Michel van den Akker 2-2. Bijz. 75. Bram Kooijmans (Leones) mist pen.

HVCH pakte een punt tegen Leones. Het team stond al na twaalf seconden met 1-0 achter en in de zeventiende minuut werd het 2-0. ,,We bleven hard werken. Ik moet niet voor het eerst het team roemen voor de werklust”, zei HVCH-trainer Roy de Haan. Stijn van den Hurk (kopbal) en Michel van den Akker hielpen hun ploeg aan een punt.

Het had een kwartier voor tijd nog 3-2 kunnen worden. HVCH-keeper Mike van Nuland stopte een strafschop van Kooijmans. ,,Ik meen dat de overtreding buiten de zestien meter werd gemaakt”, zei De Haan. ,,De scheidsrechter ook, maar die ging in op het advies van de grensrechter.”

Rhode - NEC 4-2 (2-2). 17. Serge Voss 1-0, 31. 1-1, 36 1-2, 45. Daan van Dinten 2-2, 67. Geert Oerlemans 3-2, 86. Daan van Dinten 4-2 (pen.).

,,We hadden het voor rust behoorlijk lastig. Dat lag met name aan de vele lopende mensen van NEC. Na rust kozen we er bewust voor om wat verder in te zakken en meer vanuit de omschakeling gevaar te stichten”, vertelde Rhode-coach John Meijs. Die tactiek wierp zijn vruchten af. Dankzij Geert Oerlemans en een penalty van uitblinker Daan van Dinten werd de tweede competitiezege een feit.

TOP - Brabantia 4-3 (2-1). 1. Anwar Tuithof 1-0, 26. Moreno Koenders 1-1, 38. Mustafa Seddiqi 2-1, 53. Moreno Koenders 2-2, 63. Aram Pusters 3-2, 69. Moreno Koenders 3-3, 90. Aram Pusters 4-3

TOP kwam vier keer op voorsprong tegen Brabantia. De tegenstander knokte zich drie keer terug in de wedstrijd. ,,Dat is een beetje het euvel bij TOP op dit moment”, vond Gösgens. ,,Willen we nou lekker voetballen of gaan we verdedigen? Ik koos voor het eerste en we wonnen met 4-3. “