Verkuyl (ex-OSS’20 en Blauw Geel’38) moet nu de defensie van Nuenen weer stutten: ‘Vroeger was ik best een lieverdje’

Toen Nuenen begin juli een oefenwedstrijd speelde tegen de amateurs van FC Eindhoven, liet trainer Maurice Verberne bewust in het midden wie er de aanvoerdersband om zou hebben bij de groen-witten. Daarop werd er werd gegrapt en gedold in de kleedkamer, met als uitkomst dat Max Verkuyl (26) dit seizoen officieel aanvoerder is van Nuenen en die rol overneemt van doelman Jeroen Keeris, al werkt dat in de praktijk anders.