Verliezend Dongen toont twee gezichten tegen UNA

Dongen wil zich komende weken definitief veilig spelen in de Derde Divisie, maar het sprokkelen van punten leek er niet in te zitten tegen UNA. De ploeg van Ruud Kaiser kon in de eerste helft geen vuist maken tegen de veel sterke gasten, die er lustig op los combineerden. Het overwicht van UNA resulteerde in een 0-2 ruststand. De treffers werden gemaakt door Mart van de Gevel (een penalty na 14 minuten) en Jelle Schijvenaars (een bekeken schuiver in minuut 39).