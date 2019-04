Verloren, maar niet verslagen: ‘Brakel pakt toch de titel’

Welke club volgens Brakel-aanvoerder Jasper Gouda Quint kampioen wordt in de vierde klasse D? ,,Brakel.” In de winterstop had de aanvaller vast veel bijval gekregen met zijn antwoord, maar de situatie is nu volledig anders. De vierdeklasser ging dit kalenderjaar in met tien punten voorsprong, maar verspeelde afgelopen zaterdag de koppositie na een 3-1 nederlaag bij Groot-Ammers. Die club is vanwege een beter doelsaldo ook direct de nieuwe koploper. Beide teams hebben 46 punten na 21 wedstrijden. Nummer drie MVV'58 staat er qua verliespunten het beste voor. Zij hebben een punt minder, maar ook een duel minder gespeeld.