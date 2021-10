Vermeende elleboogstoot zorgt voor staking Margriet - Alem, arbiter houdt kaarten op zak

Ambitieuze Hassan laat zich gelden bij CHC: ‘Mouad, vandaag ga jij het weer laten zien, hè?’

7 oktober In vergelijking met een aantal ploeggenoten is zijn naam iets minder bekend, maar dat doet niets af aan de prestaties van Mouad Hassan. De pijlsnelle buitenspeler ontwikkelt zich bij CHC in een razend tempo.