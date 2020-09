Vermeende handsbal niet bestraft bij nederlaag Prinses Irene

De voetbalsters van Prinses Irene gaven voor de tweede keer op rij een voorsprong weg. ,,Toch hadden we de wedstrijd de eerste helft redelijk onder controle”, zei Prinses Irene-trainer Alex Sangoer. ,,We hadden er een doelpunt bij moeten prikken. De 1-1 was in de rebound, na een vrije trap. De 2-1 was een bal over de verdediging heen, die goed afgemaakt werd.”