Vermoedelijk laatste seizoen met drie Oisterwijkse voetbalclubs: 'Oude tijden zullen gaan herleven'

17 september Vroeg aan de pasta of vlak voor de wedstrijd nog een gehaktbal met mayonaise. Wat is nu wijsheid voor een amateurvoetballer om 90 minuten te kunnen presteren? Sportvoedingsdeskundige - én trainer van een vijfdeklasser Dennis Meier legt het uit. ,,Het is en blijft maatwerk."