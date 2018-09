Vertrouwen is groot bij UDI'19 ondanks verlies: 'Minimaal een periodetitel'

Het was een heet middagje voor Nick van Dijk, die zelf door had dat hij met de openingstreffer en veel gewonnen duels een grote rol had in de seizoensopener tegen Baronie. Dat zijn ploeg met 1-3 verloor bezorgde hem chagrijn. ,,Uit een corner maak ik een mooi doelpunt en daardoor zaten we goed in de wedstrijd. Vervolgens wordt er achterin even niet goed gecommuniceerd en komen zij onverdiend op 1-1."