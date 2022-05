Vesta'19-trainer hekelt eigen grensrechter na verlies en fout: ‘Een doelpunt van hun was duidelijk buitenspel’

Vierde klasse HNormaal gesproken balen veel coaches van een partijdige grensrechter bij tegenstander, maar Vesta-trainer Mark Strik zag dat zijn eigen grensrechter liep te slapen. ,,Twee spelers van SCMH stond ruim buitenspel, maar onze grensrechter vlagde niet. Zelfs aan de zijlijn zeiden ze dat het buitenspel was”. Zijn ploeg verloor nipt van SCMH, dus wie weet wat er gebeurd was als er wel was gevlagd.

SCMH – SJO/SSA Vesta’19 3-2 (2-1) 3-2 10. Daandels 1-0, 28. Bekkers 2-0, 43. Schoenmakers 2-1, 53. Bekkers 3-1, 70. Zegers 3-2.

,,Zowel onze spelers als onze grensrechter waren vandaag niet scherp”, zegt Vesta-trainer Mark Strik. ,,Ook onze grensrechter was er niet helemaal bij geloof ik, want een doelpunt van hun was duidelijk buitenspel. Maar goed, ik ben altijd wel blij dat hij wil vlaggen bij ons”, zegt Strik. ,,Uiteindelijk verdienden we het ook niet om te winnen.” SCMH-trainer was vooral blij na de overwinning. ,,De eerste helft was goed en hebben het in de tweede helft goed uitgespeeld.”

NLC’03 – Cito 1-5 (0-2) 1-5 (0-2) 10.Coskun 0-1, 22. Van de Wetering 0-2, 46. Van de Wetering 0-3, 62. Korkmaz 0-4, 68. Van de Wetering 0-5, 89. Van den Meerakker (pen) 1-5.

,,Ik twijfel over de degradatieregeling”, zei NLC-trainer Willem van Kreij. ,,Ik dacht dat de nummer laatst rechtsreeks degradeerde en de nummers 12 en 13 play-offs spelen. Ik hoorde vandaag dat alleen de nummer 13 play-offs speelt. Dat zou gunstiger zijn.” Cito-trainer Yavuz Demirci was tevreden met de punten en zag zijn team met negen man eindigen. ,,Ik had al vijf keer gewisseld toen onze centrale verdedigers allebei op hetzelfde een hamstringblessure kregen na een sprint terug”, grinnikt Demirci.

Ulysses – Gassel 0-0 (0-0),

,,We hadden meer verdiend”, zegt Ulysses-trainer Manfred van Erp. ,,We misten drie grote kansen en hadden 75% balbezit. Maar goed, de instelling was prima en we krijgen de komende weken een gunstig programma.”

Festilent – Achilles Reek 3-1 (1-0) 11. Schonenberg 1-0, 35. Van Zon 2-0. 61. 3-0 Geurts, 90. 3-1 Timmers, Bijz: Rode kaart Van Hout (Festilent, 2 x geel).

,,We hebben de wedstrijd volledig weggeven vandaag”, zegt Achilles Reek-trainer Frank Nelissen. ,,Drie keer balverlies op de rand van onze eigen 16 meter. Ja, dan leg je bal goed voor hun en zij profiteren er van.” ,,We hebben goed druk gezet vandaag en geprofiteerd van de fouten van Reek”, zegt Jacobs. ,,Ik ben ook blij met energie die we vandaag in de wedstrijd hebben gestoken.”

SES – Herpinia 1-2 (0-1) 34. Arts 0-1, 59. M. Janssen 0-2, 75. 1-2

,,Tot de 80e minuut is er niks aan de hand”, zegt Herpinia-coach Maarten Hendriks. ,,Daarna geven we het weg. Onze keeper pakt in de slotfase nog een penalty, anders hadden we niet gewonnen denk ik. Ik weet ook zeker dat als de wedstrijd tien minuten langer had geduurd, dan hadden we punten verloren. SES kwam met een sterk slotoffensief.”