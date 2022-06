Vesta pakt op laatste speeldag ticket voor de nacompetitie na overwinning op SIOL

SJO/SSA Vesta’19 – SIOL 4-2 (2-0) 10. De Loijer 1-0 (pen), 40. N. Barf 2-0, 75. M. Barf 3-2, 87. De Loijer 4-2.

Het is een groot feest hier”, zegt Vesta-trainer Mark Strik na het binnenhalen van de play-offs. ,,Het wordt lastig in de nacompetitie, want we spelen alle wedstrijden uit. Gelukkig zijn een aantal jongens wel weer en beschikbaar voor volgende week zondag”, zegt Strik. De wedstrijd tegen SIOL was nog wel even spannend volgens de trainer. ,,We stonden 2-0 voor en zij kwamen terug tot 2-2, terwijl wij moesten winnen om de vierde periode binnen te halen. Gelukkig herstelden wij het op tijd in de slotfase.” Vesta neemt het in de eerste ronde van de play-offs op tegen Milsbeek.

NLC’03 – Juliana Mill 1-0 (1-0) 40. Van den Brand.

De wedstrijd van NLC stond in het teken van afscheid nemen. Drie spelers stoppen, waaronder Remco Bijl. De aanvoerder speelde 500 wedstrijden voor de club. ,,Ik kreeg een bijl als afscheidscadeau”, zegt Bijl. NLC’03-trainer Willem van Kreij omschrijft de aanvoerder als een clubicoon. ,,Wij hebben hem een erehaag gegeven na de wedstrijd en hij kreeg een ingelijst shirt. Ik ben echt trots op wat die jongen voor ons betekent heeft.”

Cito – Ulysses 5-3 (1-1) 13. Brouwer 0-1, 35. Aslan 1-1, 48. Coskun 2-1, 53.Van de Wetering 3-1, 63. Brouwer 3-2 , 65. De Veer 4-2, 73. Brouwer 4-3, 78. Sahiner 5-3.

Wedstrijden van Cito zijn maar zelden saai dit seizoen. Ook in de laatste wedstrijd werd er weer flink gescoord. ,,De mooiste goal was van Kevin van de Wetering”, zegt Cito-trainer Yavuz Demirci. ,,Kevin scoorde na een aanval over dertig schijven.” Voor Ulysses-trainer Manfred eindigde het seizoen in mineur, want Ulysses degradeerde officieel uit de vijfde klasse. ,,Ik denk dat de degradatie goed is voor de club. Nu kunnen ze na de fusie volgend jaar in de vijfde klasse beginnen”, zegt Van Erp, die volgend jaar de overstap maakt naar Maliskamp. Voor Cito zit het seizoen er nog niet op. Zij spelen volgende week in eigen huis tegen EWC’46 uit Well.

SCMH – Gassel 2-5 (2-1) 14. Donkers 1-0, 25. 1-1, 32. Rovers 2-1, 56. 2-2, 67. 2-3, 75. 2-4, 80. 2-5 .

,,De eerste helft van ons was best wel aardig”, zegt SCMH-trainer Stan Vos. ,,Jammer dat de tweede helft heel slecht was en we zo het seizoen moeten afsluiten.” Ook bij SCMH nam een clubicoon afscheid. ,,Jorn de Koning stopt er helaas na 12 seizoen mee. We gaven hem een verdiende publiekswissel”, zegt Vos. De Koning kreeg na afloop een wedstrijdshirt mee met alle namen van de spelers er op.

SES – Festilent 0-4 (0-3) 10.Schonenberg 0-1, 16. Geurts 0-2, 30. Schonenberg 0-3, 65. Schonenberg 0-4.

,,We hebben dit jaar een wisselvallig seizoen gehad”, zegt Festilent-trainer Tom Jacobs. ,,Qua prestaties had ik wat meer verwacht, maar ik heb wel een goede ontwikkeling bij een aantal jongens gezien. Dat is vooral voor volgend seizoen heel handig”, zegt Jacobs, die na afloop snel weg was. ,,Ik ben niet zo’n feestbeest eerlijk gezegd. Mijn spelers hebben wel een taxi naar SES laten komen, zodat ze wat konden drinken om het seizoen af te sluiten.”

Vorstenbossche Boys – Herpinia 3-1 (1-1) 23. Van Heeswijk 1-0, 35. Arts 1-1, 73. Dortmans 2-1, 75. Raijmakers 3-1.

,,De jongens mochten zelf kiezen op wat manier ze wilde spelen”, geeft Vorstenbossche Boys-trainer Dennis Meier aan. ,,Uiteindelijk hebben ze gekozen om gewoon in een normale opstelling te spelen en de ongeslagen status in eigen huis te houden”, zegt Meier. ,,Er zat wel een resultaat in vandaag”, zegt Herpinia-trainer Maarten Hendriks. ,,We eindigen nu tiende en dat is ook wel de plek waar we thuishoren.”

FC De Rakt – Achilles Reek 5-1 (2-1) 8. Geelkerken 1-0, 14. Linders 1-1 (pen), 20. Mertens 2-1, 47. Polat 3-1, 50. Geelkerken 4-1, 70. Van de Boom 5-1.

,,We hebben vandaag een prima overwinning geboekt en gaan hierdoor met vertrouwen de play-offs in”, zegt De Rakt-trainer Marijnissen. Het hoogtepunt van de wedstrijd komt op naam van reek-keeper Rob Linders, die uit een penalty scoorde voor Reek. ,,Hij had een spelletje op de training gewonnen en mocht hem daarom nemen”, zegt Reek-trainer Frank Nelissen