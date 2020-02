Vier rode kaarten bij tussen ASH en Kerkwijk: ‘Slechts twee overtredingen gemaakt’

zaterdag 4DWie bij het zien van de vier rode kaarten bij ASH - Kerkwijk aan een volledig uit de hand gelopen wedstrijd denkt, zit mis. Volgens beide trainers hing er geen vuiltje aan de lucht. Hekkensluiter Well liet in eigen huis na om de tweede overwinning van het seizoen te boeken. Vijftig minuten lang speelde het tegen een tiental uit Leerdam, maar liep het juist twee keer tegen een achterstand aan.

Well - Leerdam Sport’55 2-2 (0-1). 30. Efrath Malawau 0-1, 56. Niels Kraaij 1-1, 61. Joshua Cohen 1-2, 83. Max de Koning 2-2. Rode kaart: 20. Leerdam Sport’55, 70. Niels Lobregt (Well).

,,We speelden lange tijd tegen tien man, dan is een punt niet best. Wel kwamen we twee keer terug van een achterstand en sprokkelden zo een puntje”, vertelde Well-trainer André van Vugt, die na afloop met gemengde gevoelens zat.

ASH - Kerkwijk 2-3 (1-1). 15. Danny Bijl 1-0 (pen.), 35. Tim Kollenburg 1-1, 58. Danny Bijl 2-1, 70. Jur van Haaften 2-2, 75. Nick van Eck 2-3. Rode kaart: 14. Maikel Valkis (Kerkwijk), 14. Nabil Bouchlal (Kerkwijk, trainer), 74. Folkert van der Werf (ASH), 90. Gert-Jan van Oort (ASH/2x geel).

,,Het was een knotsgekke wedstrijd”, vond Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,,Vier rode kaarten en dat terwijl het een sportief duel was. Bij de penalty na een kwartier voetballen kreeg Maikel Valkis rood voor hands, al kreeg hij de bal naar mijn mening op de schouder. Onze trainer Nabil Bouchlal kreeg vervolgens rood voor commentaar op de leiding. We hebben niet alleen als leeuwen gevochten, ook voetballend was het stukken beter dan in de laatste wedstrijden.”

ASH-trainer Ron Laros baalde van de nederlaag. ,,We zijn te afhankelijk van het scorend vermogen van Danny Bijl. We hebben verdiend verloren in een wedstrijd die lijkt te zijn ontspoord met vier rode kaarten, maar er zijn slechts twee overtredingen gemaakt. Folkert van der Werf kreeg rood voor het tegenhouden van een doorgebroken speler, hij pakte hem bij zijn shirt vast. Gert-Jan voor Oort kreeg zijn tweede gele kaart voor commentaar op de scheids.”

Volledig scherm ASH en Kerkwijk © Foto Raphael Drent

SVS’65 – Herovina 1-1 (1-0). 17. Willem Looijen 1-0, 89. Lloyd Hobo 1-1.

,,We waren de bovenliggende partij en kregen redelijk wat mogelijkheden, maar SVS'65 kreeg na rust via counters enkele kansen om het duel te beslissen. Uiteindelijk zijn we blij met een puntje”, stelde Herovina-leider Roland van den Dool die concurrent Asperen ook gelijk zag spelen.