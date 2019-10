Vierde zware nederlaag op rij voor Haaften, ambitieus GVV'63 staat voorlaatste

zondag hoofdklasse b OJC Rosmalen voorkomt op valreep blamage bij hekkenslui­ter Nuenen

22:05 Nuenen had tot zaterdag nog geen punt gepakt in de Hoofdklasse. OJC Rosmalen dankte uiteindelijk Riky Hisamatsu die in de blessuretijd het punt redde. Door het gelijkspel blijft OJC Rosmalen op de zesde plaats staan.