Vierdeklasser stunt met binnenhalen van ervaren profvoetballer: ‘Het begon eigenlijk als een grap’

Hattrick­held van Nivo Sparta neemt adviezen ter harte in nacompeti­tie: ‘Ik heb goed naar ze geluisterd’

Nivo Sparta en de nacompetitie? Het is vooralsnog een goede combinatie, de ploeg uit Zaltbommel is zaterdag weer een stapje dichterbij lijfsbehoud in de eerste klasse gekomen. En hoe: Arnemuiden werd met 7-1 verslagen, ook dankzij de weer fitte Iain Brands. Nu wacht Zuidland nog. ,,Als we zo spelen, moet dat goed komen”, zei Brands.