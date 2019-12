Vijfdeklasser SVSOS wint na ‘wereldpass’ over vijftig meter

SVSOS - Casteren 3-2 (2-1) 5. Ruud van Dijck, 40. Gijs van Oort, 70. Ruud van Dijck.

,,Het was voetballend misschien niet hoogstaand, maar we hebben wel geknokt voor de overwinning’’, vertelde SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,Ook stond de wind dwars op ons veld, waar de spelers zich aan moesten aanpassen. Soms heb je hem tegen of mee, maar als de wind dwars staat, gaan alle ballen één kant op.’’

,,Onze nummer zes Dorus Boers legde, ondanks de dwars staande wind, een bal over 40 tot 50 meter neer bij Ruud van Dijck’’, jubelde de SVSOS-trainer. ,,Hierdoor kwam Van Dijck een-op-een met de keeper van de tegenstander te staan, waaruit hij de 3-2 scoorde.’’

EDN’56 – DEES 0-3 (0-0).

,,Het was een gelijk opgaande wedstrijd, we stonden in de rust nog gelijk’’, sprak EDN’56-trainer Frans Tekath. ,,We hebben veel kansen gehad maar we kregen ze niet afgemaakt, maar naar de omstandigheden hebben we het goed gedaan.’’

,,Er waren namelijk vijf basisspelers niet beschikbaar deze wedstrijd’’, vertelde Frans Tekath. ,,Door uiteenlopende redenen zoals blessures, afmeldingen en nog een Sinterklaasmiddag met de schoonouders.’’

LSV- Terlo 3-4 (1-4) 45. Bart Dammers 1-4 pen, 55. Mateusz Barabasz 2-4, 64. Mateusz Barabasz 3-4.

LSV-doelman Lars Kruijssen zag zijn team zeer slecht beginnen aan de wedstrijd. ,, De eerste helft was echt dramatisch. We begonnen nog aardig, maar na de eerste tegentreffer was het vertrouwen weg denk ik. Niks lukte meer en voor ik het wist stonden we al met 0-4 achter. Bart Dammers schoot kort voor rust de 1-4 nog binnen dus er was nog een beetje vertrouwen. In de tweede helft waren we heer en meester en kwamen goed terug in de wedstrijd. Bart Dammers schoot zelfs de 4-4 binnen alleen toen had de scheidsrechter al gefloten voor een vrije trap. Het was jammer dat hij geen voordeel gaf. Helaas konden we daarna het doel niet meer vinden en hebben daarom op basis van de eerste helft verloren.”