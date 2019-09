Vijftien minuten verslappen breekt UDI'19 thuis op

AMATEURVOETBALUDI'19 is het seizoen in de hoofdklasse zondag niet begonnen zoals gehoopt. Het werd 2-2 tegen promovendus Moerse Boys.

,,Daar ben ik zeker niet tevreden over", aldus de nieuwe UDI'19- trainer Lodewijk de Kruif over de eerste competitiewedstrijd. ,,De tegenstander heeft in de hele wedstrijd tweeënhalve kans gehad en twee keer gescoord. Dat is natuurlijk dood ongelukkig. Wij hadden het meeste aanspraak op de overwinning. Het was uiteindelijk nog een dubbeltje op zijn kant, omdat het lange tijd gelijk bleef."

UDI opende in de zevende minuut de score. Sam Wassenberg deed dat. Het stond ook 1-0 bij rust. Nieuweling Rick Wouters maakte twintig minuten voor het einde de 2-2. ,,We waren in de eerste helft dominant", zei De Kruif. ,,UDI had de tegenstander bij de lurven en had door moeten pakken. Moerse Boys speelde in een 5-3-2-formatie. Wij als Nederlanders krabben ons achter de oren bij zo'n systeem. Toch hadden we een goed plan om hen te bestrijden."

De Udenaren kwamen alleen in het eerste kwartier na rust in de problemen. Toen scoorden de gasten ook twee keer. Daan van den Broek benutte een strafschop. Een paar minuten later zag de verdediging van UDI er niet goed uit en scoorde Moerse Boys opnieuw.

Met Dick Smits en Raoul Oomen erbij wilde De Kruif het tij keren. ,,We kregen de grip terug", gaf de trainer aan. ,,Helaas kwamen we niet verder dan nog dat ene doelpunt." Van Hout kreeg nog wel een grote kans. Los van het resultaat was De Kruif wel blij met zijn debuut in een officiële wedstrijd. Over een eindnotering liet de trainer zich nog niet uit. ,,Eerst is het doel een hoop passie en strijd op de mat te leggen."