Viola verliest en is boos op geblesseerde scheidsrechter: ‘Ik stel mijn niet fitte spits ook niet op’

SV Reeshof – Viola 3-1 (0-0). 48. Tim Oomen 0-1, 51. Tom Siliakus 1-1, 74. Tom Siliakus 2-1, 90+2. Tom Siliakus 3-1.

,,De 2-1 draaide ons de nek om. De grens vlagde voor buitenspel, maar de scheids besloot de goal toch goed te keuren. Raar, want hij gaf voor de wedstrijd aan licht geblesseerd te zijn en zei al dat hij niet alles kon meelopen. Ik stel mijn spits ook niet op als die niet helemaal fit is en ik vind dat een scheids ook niet moet fluiten als hij niet helemaal fit is. Wij zijn er nu de dupe van en ik ben er echt wel pissed over”, zei Viola-trainer Richard de Beer.

,,Ik zat er zo ver vanaf, dus ik kan er niet veel over zeggen. Denk dat we op basis van de gehele wedstrijd de terechte winnaar zijn. We hadden sneller afstand moeten nemen, maar de drie punten zijn weer binnen”, zei Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.

OVC’26 – Jong Brabant 2-4 (0-1). 36. Zeger Vugts 0-1, 54. Daan Roeffen 0-2, 59. Luuk Robben 0-3, 75. Luc Spierings 2-4.

,,We wisten dat het hier enorm lastig ging worden. In de eerste helft hadden we wind mee en moeten we eigenlijk meer scoren. In de tweede helft hebben zij dan de wind mee, maar dan zie je dat we geleerd hebben van de afgelopen weken en de controle op het middenveld houden. Dan wordt het in een keer nog heel spannend omdat ze terugkomen tot 2-3, maar wij maken op het perfecte moment 2-4. Ondanks dat mijn ploeg erg jong is hebben ze dit heel volwassen gedaan”, vond Boy van den Bogaard, trainer van Jong Brabant.

Tuldania – Were Di 0-2 (0-1). 11. Joep Kuijpers 0-1, 65. Joep Kuijpers 0-2.

,,Alleen de eerste tien minute is het spannend geweest denk ik. Zij begonnen goed en wij waren slordig in de opbouw. Daarna nemen we het heft in handen en is het geen moment meer spannend geweest. Bij ons was het tempo nog steeds te laag, maar dat konden we ons vandaag permitteren”, zag Were Di-trainer Ivo Bouckaert.

Spoordonkse Boys – WSJ 1-0 (0-0). 67. Stan van Kroonenburg 1-0.

,,We verzuimde om een tweede treffer te maken en daardoor bleef het tot de laatste minuut spannend. Voor ons de achtste wedstrijd ongeslagen, dus groot compliment voor de groep. Donderdag mijn gemaakte afspraak bij twee keer zes punten op een rij voor de selectie volgt er een traktatie van de trainer”, zei Spoordonkse Boys-trainer Coen Vos.

Stan van Kroonenburg was de matchwinner met het enige doelpunt. Een mooi moment voor de speler van O19.

Audacia – RKDSV 2-3 (0-0). 56. Berry Kolen 0-1, 64. Tom Scheepers 0-2, 90+8. Melvin Timmermans 2-3.

,,De wedstrijd was enorm spannend. Audacia was zeker in de eerste twintig minuten een stuk feller. In de tweede helft komen we 0-2 voor, want we waren voetballend beter. Drie minuten in de blessuretijd maken zij nog gelijk, maar in voetbal zit alles. Vijf minuten later in de 98e minuut weten we nog de gelijkmaker te maken, heel gek, maar hoop ontlading natuurlijk”, zei RKDSV-trainer Frans Verbeek.

Riel - GSBW 0-4 (0-1). 17. Rick van Amelsfoort 0-1, 67. Tymen van Loon 0-2, 82. Denzel van Houtum 0-3, 88. Simon Brand 0-4.

,,Geflatteerd naar mijn mening. De eerste helft is eigenlijk van ons, maar door een persoonlijke fout kom je toch 0-1 achter. In de tweede helft zit de gelijkmaker er echt in en krijgen we ook kansen, maar maken we de goal niet. GSBW was uiteindelijk een stuk effectiever en profiteerde maximaal”, zag Riel-trainer Nick van Vugt.

,,We waren onrustig aan de bal in de eerste helft en leden zo veel balverlies in de opbouw. In de tweede helft gingen we met twee centrumspitsen spelen en dat kantelde de wedstrijd. We maken nog drie schitterende goals vanuit prima combinatiespel”, vond GSBW-trainer Dennis de Bruijn.