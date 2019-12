Viola wint mede door twee treffers van Meeuwsen, Oomen maakt rentree

Viola – WSJ 4-2 (1-1). 36. Tim Oomen 1-1, 60. 1-2 63. Justin Meeuwsen 2-2, 79. Justin Meeuwsen 3-2, 87. Jelle Oomen 4-2.

,,Een goede overwinning voor ons vandaag. Het was een open wedstrijd, maar we wisten toch een overwinning te boeken. Het laatste doelpunt van Jelle was de mooiste van de dag. Na een geweldige aanname schiet hij de bal van een meter of dertig in de rechterbovenhoek”, zei Richard de Beer, coach van Viola.

Doelpuntenmaker Jelle Oomen beleefde een mooie middag. Na een blessure kreeg hij voor het eerst weer wat meer speeltijd en beloonde dat vertrouwen met een mooi doelpunt.

GSBW – SV Reeshof 1-0 (0-0). 83. Igor van Loon 1-0.

,,We zijn vandaag goed weg gekomen tegen een goed voetballend Reeshof. Waar zij verzaken om te scoren in de eerste helft doen wij dat in de tweede wel. Invaller Luuk Becker was wederom zeer belangrijk voor het team met een assist. Dat we winnen was niet verdiend, maar we lopen uit op SV Reeshof en gaan als herfstkampioen de winterstop in”, zegt GSBW-coach Dennis de Bruijn.

,,De beste wedstrijd die ik in twee jaar heb gezien van mijn ploeg. We vergeten gewoon te scoren en daar baalt iedereen enorm van. Aan de andere kant valt een vrije trap van hun dan goed en dan sta je met lege handen”, zei Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.

Jong Brabant – Tuldania 3-0 (1-0).34. Zeger Vugts 1-0, 67. Luc Spierings 2-0, 83. Luuk Robben 3-0.

,,We gaan met een heerlijk gevoel de winterstop in. Ze kregen in de eerste helft wel kansen uit counters, maar het bleef 1-0. Daardoor bleef het ook spannend, maar na de 2-0 was de spanning er wel uit. Nu sluiten we de eerste seizoenshelft af met Super Sunday en de kantine staat helemaal vol. Het leeft en iedereen is blij met waar we staan”, zei Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard.

Were Di – Riel 2-0 (1-0). 44. Sem van Eijck 1-0, 90+3 Casper de Blouwe 2-0.

,,We zijn nog niet waar we moeten zijn, maar gaan met een goed gevoel de winterstop in. Jammer dat die winterstop nu komt want we zitten in een goede flow, maar we moeten de binding houden en ook na de winterstop weer goed zijn. Vandaag moeten we wederom meer scoren. Ik denk dat we acht keer alleen op de keeper afgingen en twee keer voor een lege goal hebben gestaan, dus dat moet beter”, zei Ivo Bouckaert, trainer van Were Di.

Gesta – Spoordonkse Boys 0-1 (0-0). 55. Roel van Nunen 0-1 (pen.).

,,We openden goed en kregen drie hele goede kansen. Daarna is het gelijk opgaand, maar vanwege hands krijgen we een penalty in de tweede helft. Daarna raken we nog een keer de paal, maar blijft de stand gelijk. We hebben Gesta de eerste thuisnederlaag toegebracht, zijn negen wedstrijden op rij ongeslagen en staan gedeeld bovenaan; we gaan met een goed gevoel de winterstop in”, zei Spoordonkse Boys-trainer Coen Vos.

Chaam – Audacia 2-2 (1-1). 5. Ward Ketelaars 0-1, 85. Ward Ketelaars 2-2.