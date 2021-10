Vlijmense Boys in slotfase langs Gudok

derde klasse BVlijmense Boys gaf Gudok lang het gevoel dat het de drie punten in eigen huis ging houden. In het laatste kwartier kantelden de bezoekers het spelbeeld. Een 2-1 achterstand werd een 2-3 voorsprong.

TSV Gudok - Vlijmense Boys 2-3 (2-0). 33. Joost Obbens 1-0 41. Pepijn Kouer 2-0 63. Nick Peijnenburg 2-1 73. Dimitri Ruijken 2-2 84. Yassine Ezzoubaa 2-3.

Vorig seizoen speelden beide ploegen gelijk tegen elkaar in een bizarre wedstrijd. De Boys stonden na een halfuur met 0-4 voor, maar moesten genoegen nemen met een puntendeling. Het werd 4-4. Gistermiddag werd het net zo’n vreemde pot. Vlijmense Boys startte goed, maar raakte door het uitvallen van Wesley Paijmans de kluts volledig kwijt. “Kwam nog bij dat we positiespel wilden spelen op een schandalig slecht kunstgrasveld”, zag trainer Erik van Esch. “In de rust zijn we met drie voorop gaan spelen en heb ik de spelers op het hart gedrukt om alleen de lange bal te hanteren. Dat heeft uitstekend uitgepakt.”

,We waren in de eerste helft beter en moeten eigenlijk al op 3-0 staan. Zeker in het eerste kwartier moeten we al een doelpunt maken, maar alten dat na. Na een uur gaan zij er een andere wedstrijd van maken. ZE brengen een sterke spits in en gaan vooral de lange bal spelen. Onze jonge ploeg weet daar nog niet zo goed mee om te gaan. We moeten de wedstrijd dan dood maken en zorgen dat er geen klutsballen ontstaan. We kregen ook nog kansen op 3-1 en 3-2, maar scoren niet op de juiste momenten vandaag”, vertelt Gudok-trainer Ronald Boudewijn.

Gilze – RWB 6-3 14. Mirk van Zon 1-2, 47. Willem van Eijck 2-2, 73. Tom van Gestel 3-3, 78. Tom van Gestel 3-4, 90. Willem van Eijck 3-5, 90+3. Timo Beenhakkers 6-3.

,,Door twee onoplettend heden kwamen we achter, maar we waren wel beter eigenlijk. Na de 0-2 na tien minuten had ik nog niet het idee dat we gingen verliezen. We kwamen ook terug tot 2-2, maar daarna komen zij weer op voorsprong. Dan is het wel even afwachten hoe de ploeg reageert, want dat was wel een klap. We hebben echter geloof gehouden en in de tweede helft komt dat tot uiting. We waren goed aan de bal en we creëerde heel veel kansen. We hebben aanvallend zoveel kwaliteit en dat kwam gelukkig naar boven”, vertelt Gilze-trainer Jeremy Buchly.

Gilze - RWB 6-3 (1-2). 7. Bram van Iersel 0-1 11. Kevin Remie 0-2 15. 1-2 47. 2-2 60. Kevin Remie 2-3 74. 3-3 78. 4-3 90. 5-3 90+1. 6-3.

In de 73e minuut scoorde Kevin Remie zijn derde doelpunt, zette de Tricolores op een comfortabele 2-4 voorsprong. Maar een vlagsignaal voorkwam dat. “We hebben de beelden, het was zeker geen buitenspel”, zegt trainer Larry van Ommen. “Een minuut later wordt het gelijk, de wedstrijd op zijn kop. Daardoor knakte er iets bij ons.”

Baardwijk - Trinitas Oisterwijk 3-3 (1-1). 15.Philip Overeem 0-1 42. Joep Klerx 1-1 46. Job Viellevoye 1-2 55. Kay Kemmeren 2-2 72. Rens van Lissum 2-3 78. Martijn de Brouwer 3-3.

Tot drie keer toe kwam Baardwijk op een achterstand, tot drie keer toe werd die averij gerepareerd. “We hebben een mentale overwinning geboekt”, vond teamleider Jasper Werten. “De veerkracht in de ploeg is groot, de jongens zijn ook bereid om alles te geven. Dat hebben we al in meer wedstrijden laten zien. We zijn trots op hun werklust.”

TGG - Waspik 3-6 (2-3). 17. 1-0 31. Lesley Verschuren 1-1 39. Lesley Verschuren 1-2 45. 2-2 45+1. Wil Vervoort (pen.) 2-3 65. 3-3 85. Tijmen Smits 3-4 90+5. Luuk Molenschot 3-5 90+6. Lesley Verschuren 3-6.

Nadat TGG de 3-3 op het scorebord had gebracht, leek het erop dat de Bosschenaren die na rust een groot veldoverwicht hadden de gasten zouden overlopen. Dat gebeurde niet. “Een kwartier voor tijd was bij TGG de pijp leeg”, zag trainer Emiel Heefer. “De conditie werd onze grote bondgenoot. TGG moest meer ruimtes laten, daar hebben we uitstekend van geprofiteerd.”

,,Het was een open wedstrijd met een terechte uitslag. Wij waren niet al te best en zij tonen enorm veel passie en wilskracht en dat maakte het moeilijk voor ons. We kwamen wel drie keer op voorsprong, want we waren voetballend wel wat beter. Nadat we voor de derde keer op voorsprong komen, mag het eigenlijk niet meer 3-3 worden natuurlijk, maar zover zijn we als ploeg nog niet. Daar moeten we nog wat volwassener in worden”, zegt Trinitas-trainer Pierre van Berkel.

Haarsteeg - ZIGO 2-1 (0-0). 53. Erwin Slegers 1-0 58. Jason van Dongen (pen.) 1-1 78. Mathieu Schellekens 2-1.

Erwin Slegers speelt normaal in het twee. Doordat Luuk Stupers zaterdag met een acute blindedarmontsteking in het ziekenhuis werd opgenomen en geopereerd, werd hij overgeheveld naar het hart van de defensie. “Erwin heeft een ijzersterke wedstrijd gespeeld”, vindt trainer Mercutin Metin. “Bij een dood spelmoment zette hij ons ook nog eens met een kopbal op een voorsprong.” Het tweede doelpunt van Haarsteeg was heel fraai: Mathieu Schellekens verschalkte de doelman vanachter zijn standbeen. “Mathieu had nog iets goed te maken, veroorzaakte de strafschop waaruit ZIGO scoorde.”

,,Het was een lastige wedstrijd vandaag en de gelukkigste heeft gewonnen. Het was denk ik niet heel goed van beide kanten en daardoor wordt echt een beetje een vechtwedstrijd. Het wordt fysieker en je kan niet zo makkelijk goed voetbal spelen. Na de gelijkmaker hadden we het gevoel dat we misschien wel konden winnen, maar qua kansen kon het beide kanten op. Wij hadden meer de bal, maar kregen allebei wat kansen en zij maakte hem nog”, vertelt ZIGO-trainer Antal Tooten.

Nieuwkuijk - BVV 1-2 (1-1). 32. John van Dommelen 1-0 40. Johnny de Nies 1-1 56. 1-2 Rood: 82. Speler van BVV.

John en Johnny zetten zichzelf voor de rust in de picture. John van Dommelen opende de score, acht minuten later trok Johnny de Nies de stand weer gelijk.

Derde klasse B (West II)

Charlois - Be-Ready 3-2 (2-0). 14. Jeffrey Pols 1-0 25. Jack Punsely 2-0 46. Bart Dirven 2-1 90. Richard Jansen 2-2 90+4. Jeffrey Pols 3-2.

Met nog zes seconden op de klok ging Be-Ready de boot in. ,,Verschrikkelijk zuur”, vond trainer Eugène van der Heijden. ,,Na rust hebben we er alles aan gedaan om een 2-0 achterstand weg te werken. Dat lukt, op het nippertje. Dan geef je het zomaar weg. Die hoekschop, waaruit de goal viel, was een krijgertje. We hadden die bal naar voren moeten roeien, naar de derde wei, vierde koei. Ik ben behoorlijk pissed.”