Vlijmense Boys niet opgewassen tegen ‘lantaarnpalen’ van VCB

Vlijmense Boys - VCB 1-2 (1-1) 15. Ayoub Bakkali 1-0, 32. Lucas Mallens 1-1, 66. Lucas Mallens 1-2.

Moment van de wedstrijd: Vlijmense Boys had weliswaar een veldoverwicht, maar kon maar amper kansen creëren. Hoge ballen in het strafschopgebied waren een makkelijke prooi voor de ‘lantaarnpalen’ in de de defensie van VCB.

Het eindsignaal was de verlossing voor VCB. De ploeg van coach Frans van Helvoirt was het eerste kwartier niet bij de les. “Het was te gek voor woorden”, sprak Van Helvoirt. “De eerste 20 minuten speelden wij VCB-onwaardig. Daarna waren we tot aan de 40ste minuut heer en meester. Al met al hebben we verdiend gewonnen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: VCB en Vlijmense Boys hebben stuivertje gewisseld. De Vlijmenaren staan nu onderaan.

De tandem Mallens en Teun Verlouw zorgde na een uur voor de bevrijdende 1-2. “Lucas kopte raak uit een goed aangesneden vrije trap van Teun”, vervolgde Van Helvoirt verheugd. “Als we één wedstrijd moesten winnen, was het deze wel tegen een directe concurrent. Nu kunnen wij weer naar boven kijken.”

Taxandria - FC Engelen 1-3 (0-1). 31. Luca Schrier 0-1, 70. Fons Bosman 0-2, 81. Luca Schrier 0-3, 86. Peter de Jong 1-3.

Moment van de wedstrijd: Na de 0-3 van Luca Schrier was de buit definitief binnen voor FC Engelen, dat volgens trainer/coach Ron Schrier de complimenten verdiende. ,,Wederom speelden we met een piepjong elftal. Iedereen heeft zich kranig geweerd.”

De eretreffer van De Jong was volgens Taxandria-coach Edwin Verheyen goed voor de statistieken. “Wij hebben in 90 minuten maar tweeënhalve kans gecreëerd. Als we nog een uur hadden door gevoetbald, hadden we nog steeds niet gescoord.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Dankzij de thuiszege is FC Engelen weer helemaal terug in de strijd om de titel. De achterstand op koploper ODC bedraagt nog maar drie punten. Schrier: ,,We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd.”

Verheyen miste de beleving bij zijn ploeg die nodig is om wedstrijden te winnen. “Engelen was veel brutaler dan dat wij waren. Alle eer gaat echt naar hen, want wij hebben deze wedstrijd helemaal niets te vertellen gehad.”

TGG - SVSSS 1-2 (1-2). 15. Vincent Frijters 0-1, 26. Jordy Gutte 1-1, 44. Stefan Dekkers1-2.

Moment van de wedstrijd: TGG-middenvelder Jordy Gutte had tijdens de tweede helft de 2-2 op zijn schoen. Zijn inzet eindigde echter tegen de lat. ,,Dat was typerend voor de hele wedstrijd. Bij ons lukte het een aantal keer net niet, terwijl we twee lullige goals tegen kregen”, baalde TGG-coach Ricardo Aguado.

De grensrechter van de thuisploeg hield zijn vlag bij het minste en geringste in de lucht, tot ergernis van beide trainers. “Mijn collega (Ricardo Aguado, red.) zei nog: ‘laten we eerlijk blijven’, maar in de tweede helft ging de scheidsrechter er te veel in mee”, aldus SVSSS-coach Cemal Yilmaz, die zag hoe zijn ploeg vanuit de tegenstoot vergat de voorsprong uit te bouwen. “Wij profiteerden niet van de ruimte die we kregen. Hierdoor was het nog lang billenknijpen voor ons.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door de thuisnederlaag tegen SVSSS is het seizoen wat Aguado betreft zo goed als over. ,,We moeten nu alleen nog oppassen dat we niet te ver naar beneden zakken. De bovenste plekken zijn uit ons zicht verdwenen”, aldus Aguado.