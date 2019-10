Vlijmense Boys-routinier Paijmans belangrijk met veelbesproken goal: Zwaluw VFC-keeper haalt verhaal en krijgt rood

Zwaluw VFC - Vlijmense Boys 1-1 (0-0) 79. Djelany Balm 1-0, 80. Wesley Paijmans 1-1.

Wesley Paijmans lag er ruim een jaar uit vanwege een onwillige kruisband. Hij heeft er weleens over gedacht om er helemaal mee te kappen, zegt trainer Erik van Esch. ,,Hij is 35 jaar, vandaar. Maar Wesley is fit, zit geen gram vet aan. En voor onze ploeg kan hij met al zijn ervaring heel belangrijk zijn. Daarom is het zo mooi dat hij bij de eerste de beste keer dat hij minuten maakt in een competitiewedstrijd de gelijkmaker scoort. Het was wel een krijgertje.” De doelman liet de bal los, Paijmans schoof de bal in een leeg doel.

Zwaluw VFC-coach John Laponder was woedend op de arbitrage. ,,We maken twee glaszuivere goals en die werden vanwege buitenspel afgekeurd, terwijl er bij de goal van Vlijmen denk ik wel drie man buitenspel stonden. We zijn gewoon keihard genaaid.” Na afloop ging Zwaluw-doelman Youri Timmermans verhaal halen bij de arbiter. Dat kwam de doelman op een directe rode prent te staan.

ODC – Haarsteeg 1-2 (0-1) 40. Lars Habraken 0-1, 68. Joep van der Meijden 1-1, 90. Lars Habraken 1-2.

Voor de rust had Haarsteeg meer afstand moeten nemen, erna raakten de gasten binnen no-time zijn twee aanvallers kwijt. ,,Toen moesten we onze speelwijze aanpassen”, zag trainer Ercument Metin. ,,Dat was lastig. Tel daarbij op dat ODC heel veel druk ging zetten, dus had ik niet verwacht dat toch nog een overwinning zouden boeken. Dat zijn voor ons twee bonuspunten.” Wat ook als een bonus wordt gezien: ,,De jongens hebben er alles aan gedaan, keihard gewerkt.”

Na afloop vroeg ik aan mijn keeper Robbie Roelofs hoeveel ballen hij de hele wedstrijd had gehad. Dat waren er zes. Ontzettend zuur dus dat we na afloop met lege handen staan, want we hadden absoluut meer verdiend”, baalde ODC-coach Carlo Vorstenbosch.

Trinitas Oisterwijk - BVV 3-1 (3-0). 14. 1-0, 22. 2-0, 31. 3-0, 74. Daniel Kengawe 3-1.

,,Als je binnen een halfuur al met 3-0 achter staat, dan weet je dat het lastig gaat worden. Gelukkig bleven we wel knokken voor de 3-1 en die viel gelukkig nog. Het zit qua resultaten voorlopig nog niet mee, maar ik heb vertrouwen in een snelle ommekeer”, sprak BVV-coach Peter Burg.

CHC - FC Engelen 1-1 (0-0). 63. Samet Uluman 1-0 (eigen goal), 83. Luca Schrier 1-1. Rode kaart: 86. Ghalid Cherrou (CHC)

CHC-coach Fatah Hadouir en FC Engelen-coach Anthony Lurling konden leven met de 1-1 eindstand. ,,We hebben een uur lang uitstekend gevoetbald”, vond Lurling. ,,Na rust kwamen we wat minder in ons spel, maar we bleven kansen creëren”, vertelde Hadouir. CHC-middenvelder Ghalid Cherrou schold vlak voor tijd een tegenstander uit. Daarvoor kreeg hij direct rood.

RKDVC - Baardwijk 1-1 (0-0) 65. 1-0, 84. Rob van Ravenstein 1-1.

RKDVC had het gevoel dat er twee punten waren ingeleverd, bij Baardwijk overheerste opluchting dat er toch nog een remise uit was gesleept. ,,Vooral voor de rust had DVC ons veel pijn kunnen doen”, zag trainer Emiel Heefer. ,,Dat het toch nog 0-0 stond, hebben we te danken aan Patrick Coenen. Hij pakte alle ballen, geweldig.” Na de hervatting kwamen de gasten wat meer in het verhaal voor. Maar toch pakte DVC de leiding. Max van der Aa gleed uit op het spekgladde veld, Kali Tugsad pikte de bal op en liet Coenen kansloos: 1-0. Baardwijk probeerde zich te herstellen – dat lukte. Nadat Rob van Ravenstein een inzet door een Drunens been op de doellijn zag gekeerd, sloeg de aanvaller in de slotfase na een hoekschop alsnog toe.

TGG - DSC 2-4 (0-1). 18. Kevin de Jong 0-1 (eigen goal), 61. Bas Vos 0-2, 72. Tim Coset 0-3, 76. Ricardo Kazanci 1-3, 81. Achmed Moujahid 2-3, 87. Jordi de Wit 2-4.