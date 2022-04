Vlijmense Boys wint spektakelstuk van ZIGO, Van Bijnen scoort liefst vier keer

Derde klasse B Zuid I & West IIHet was een gelijk opgaande wedstrijd in Tilburg tussen ZIGO en Vlijmense Boys. Totdat een veldspeler van ZIGO als keeper fungeerde en de bal met de hand uit het doel sloeg. Dat betekende een vroegtijdige douche en strafschop die werd benut door ‘man of the match’ Bjorn van Bijnen. Hij maakte er in totaal vier.

ZIGO - Vlijmense Boys 3-6 (3-3). 9. 1-0, 15. 2-0, 16. Bjorn van Bijnen 2-1, 28. 3-1, 37. Bjorn van Bijnen (pen.) 3-2, 45. Bjorn van Bijnen 3-3, 69. Nick Pijnenburg 3-4, 84. Nedin Ezzoubaa 3-5, 87. Bjorn van Bijnen 3-6. Rood: speler van ZIGO.

Breekpunt in de wedstrijd was de rode kaart die een speler van ZIGO kreeg toen de bal met de hand uit het doel werd geslagen. De Tilburgers werden dubbel gestraft: Bjorn van Bijnen benutte de strafschop en verkleinde de achterstand naar 3-2. ,,Voor die tijd hadden we heel lastig met die positiewisselingen bij de thuisclub”, vond trainer Erik van Esch. ,,Maar met elf tegen tien hebben we ze bij de lurven gepakt.” Met een hoofdrol voor Nick Pijnenburg. ,,Twee assists en eindelijk weer eens gescoord.” Nedin Ezzoubaa scoorde zijn eerste treffer voor de Boys.

Haarsteeg - RKDVC 2-1 (0-1) 2. Maurice Adegeest 0-1, 56. Koen Sleutjes (pen.) 1-1, 82. Robin van Esch 2-1.

Na afloop dropen de speler van RKDVC af. Hun gedachten waren eenvoudig af te lezen: hoe hebben we deze derby kunnen verliezen? Het antwoord was heel simpel: vooral in de eerste helft liet de frontlinie van de Drunenaren het nagenoeg afweten. Kans na kans werd er na fraai aanvallend voetbal geschapen, maar benutten lukte alleen Maurice Adegeest. Kwam nog bij dat de pechduivel een woordje meesprak: een maal belandde de bal tegen de lat, eenmaal schampte die de paal.

Pal na rust schreeuwde iedereen bij DVC om een strafschop toen Adegeest werd neergehaald, arbiter Chryso Konings wuifde dat weg. Aan de overzijde ging de bal wel op de stip. Na een dieptepass weifelde doelman Jordan Levy, kwam uiteindelijk toch uit zijn doel om Ruben Achten het scoren te beletten. Dat ging ten koste van een obstructie, Koen Sleutjes schoot raak. Even was DVC van slag, daarna werden toch weer kansen gepeurd. En verkwanseld. Eén diepe bal werd de Drunenaren fataal, oog in oog met de doelman liet invaller Robin van Esch zien wat effectiviteit inhoudt: 2-1.

Baardwijk - TSV Gudok 0-2 (0-0) 80. 0-1, 85. 0-2.

In de details zitten dikwijls winst en verlies verborgen. Baardwijk kan erover meepraten. In de 79e minuut kreeg de thuisclub een prachtige kans om de wedstrijd die vertier in de strafschopgebieden bood open te breken, maar die ging teloor. ,,Een minuut was het bij ons wel raak”, treurde leider Jasper Werten. “Dat hoort er kennelijk bij als je in de hoek zit waar de klappen vallen.”

RWB - Trinitas Oisterwijk 2-3 (1-0). 17. Kevin Remie 1-0 47. (pen.) 1-1, 56. 1-2, 88. 1-3, 90. Serhan Eyupoglu 2-3.

Voor de rust hadden de Tricolores, die de punten zo hard nodig hebben om te voorkomen dat volgend seizoen in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal moet worden gestart, meer moeten scoren. Vlak na de thee werd het gelijk. ,,Daarna sloop er bij ons toch de angst zitten dat we niks zouden halen”, zegt trainer Alfons van der Pluijm. RWB scoorde nog wel, maar het was te laat.

Nieuwkuijk - TGG 2-1 (1-1). 8. 0-1 12. Mitchel Fitters (pen.) 1-1, 60. Roy de Vaan 2-1.

De toeschouwers moesten het vooral van bonus van boven hebben: genieten van het gulle dat de zon schonk. Op het veld was heel weinig goed voetbal te zien, wel veel strijd. Toen de thuisclub door een treffer van Roy de Vaan een voorsprong had genomen, ging het slot op de deur ,,Als het niet lekker loopt, moet je er maar voor zorgen dat je weinig weggeeft”, vindt trainer Corné Verhoeven. ,,Dat hebben we goed gedaan. Op een volwassen manier hebben we die drie punten over de streep getrokken. Heel lekker, het geeft ons wat meer rust als je naar de rangschikking kijkt.”

Waspik - FC Engelen 1-2 (1-1). 4. Marijn van Rijswijk 0-1, 19. Lesley Verschuren 1-1, 82. Dylan Domingues (pen.) 1-2. Rood: Jop Sprengers van Waspik.

Toen Lesley Verschuren na bijna twintig minuten de gelijkmaker had gescoord, nam Waspik het heft in handen tegen de koploper. ,,Ik heb ons dit seizoen nog niet zo goed zien spelen”, vond trainer Emiel Heefer. ,,Dat leverde dik verdiend een tweede doelpunt op, maar dat werd afgekeurd. Heel vreemd, toch hebben we onze frustratie daarover omgezet inzet, strijd en geduld.” Uiteindelijk hield de thuisclub er niets aan over. Een strafschop, onnodig ingeleid door een verdediger van Waspik, werd de gastheer fataal.

Een overwinning voor FC Engelen vandaag, maar dat was niet met de volste overtuiging volgens trainer Anthony Lurling. ,,We speelden vandaag wat meer in de omschakeling, omdat we weten dat Waspik een sterke aanval heeft’’ , zei Lurling. Ook had het volgens de oefenmeester alle kanten op kunnen gaan vandaag. Beide ploegen kregen grote kansen, maar een benutte strafschop in de slotfase besliste de wedstrijd.

BVV – Gilze 1-5. 39. Gilze 0-1, 45. Gilze 0-2, 55. Delano Dekker 1-2, 63. Gilze 1-3, 75. Gilze 1-4, 85. Gilze 1-5.

BVV werd van de mat gespeeld vandaag en dat zat hem vooral in de voorbereiding volgens trainer Edwin Verdonk. ,,Er kwamen wat spelers te laat, waardoor we de basisopstelling moesten veranderen. Daarmee mis je meteen de wedstrijdscherpte’’ , zei Verdonk. Gilze eindigt hiermee de goede reeks aan wedstrijden van De Bosschenaren en met oog op de belangrijke wedstrijden die eraan zitten te komen voor BVV is dat een knauw in het zelfvertrouwen voor de ploeg.

Derde klasse B West II: Be-Ready – Gastel 0-2 (0-0). 65. Eibin 0-1, 68. Buurun 0-2.

Gastel staat bovenaan. ,,Meer dan terecht”, vond Eugène van der Heijden, trainer van de Hankenaren. ,,Het is gewoonweg de meest complete ploeg, er loopt veel kwaliteit op het veld. Vandaag hebben ze ons nog lang in leven gehouden. Maar toen eenmaal dat eerste doelpunt was gevallen, was het ook klaar. We hebben vooral tegen moeten houden, dus dik verdiend verloren.”