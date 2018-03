VOAB-captain Van Beers over kopstoot: 'Tweehonderd man heeft het gezien'

,,Ik wil er weinig woorden aan vuil maken", reageert Wuyts tegenover deze krant over de gestaakte wedstrijd in de zondag tweede klasse E. ,,Maar ik wil wel benadrukken dat ik géén kopstoot heb gegeven. We stonden met de hoofden tegen elkaar. Hij (Van Beers, red.) begon te zeuren tegen de scheidsrechter in de rust, daar heb ik hem op aangesproken", aldus de grensrechter van de ploeg uit Kruisland. Daarop escaleerde de boel. ,,Het is nu afwachten wat de KNVB zegt. Ik ben geschrokken van de ophef. Daar wil ik het graag bij laten", besluit hij.

VOAB-speler Van Beers kan zich totaal niet vinden in die lezing. ,,Ik denk dat tweehonderd man heeft gezien wat er is gebeurd", begint Van Beers zijn verhaal. ,,We lopen na de eerste helft naar de kleedkamer en waren aan het discussiëren met de scheidsrechter. Het was al onvriendelijk in de eerste helft. De grensrechter van Kruisland roept iets tegen mij, ik reageer en hij komt verhaal halen en deelt een kopstoot uit. Daarop geeft de scheidsrechter hem een rode kaart. Onze trainer zegt er wat van en wordt ook bijna aangevlogen. Ik snap wel dat de scheidsrechter daarna besloot tot staken. Het was sowieso onvriendelijk gebleven", vertelde de aanvoerder van de ploeg uit Goirle, die besloten heeft geen aangifte te doen.

De KNVB neemt deze zaak zeer serieus. ,,Wij zijn druk bezig met alle verklaringen binnen te halen. Deze vragen we op bij zowel de scheidsrechter als beide verenigingen. Het is voor ons belangrijk dat er een goed beeld ontstaat van deze zaak en dat de onderste steen boven komt", aldus de persvoorlichter van de bond. ,,Geweld hoort immers echt niet thuis op het voetbalveld en als iemand zich hier toch schuldig aan maakt dan moet diegene bestraft worden."