VOAB draagt overwinning op aan overleden erelid

FC Tilburg – VOAB 0-3 (0-0). 55. Tom Spijkers 0-1, 65. Stijn van Laarhoven 0-2, 75. Tom Spijkers 0-3.

,,We hebben dik en dik verdiend gewonnen. FC Tilburg had geen schijn van kans”, jubelde VOAB-coach Werner Cools. ,,Toch had ik na de eerste helft het gevoel: het is toch niet zo’n dag dat wij de kansen missen en de bal aan de andere kant gaat vallen? Maar gelukkig vielen de goals wel in de tweede helft.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Cools: ,,Ik wil onze overwinning opdragen aan erelid Kees Brands. We speelden met rouwbanden en hielden één minuut stilte. Hij was een heel belangrijke man voor de club, speelde jaren in het eerste, was teammanager. Ja, zijn overlijden heeft ook wat met de jongens gedaan.”

,,We zijn op alle fronten overklast”, concludeerde FC Tilburg-trainer Michaël de Boer. ,,In de eerste helft hadden we werkelijks niks te vertellen. Dankzij onze keeper Bud Bredo gingen we niet met 0-3 de rust in, maar met 0-0.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens De Boer: ,,Het was vandaag een mooie test om te zien hoe ver wij van een top 3 team af zitten. De jongens hebben heel hard gestreden. Maar dat is momenteel op alle fronten toch echt nog een brug te ver.”

Uno Animo – Rijen 2-0 (1-0). 36. Stan Mutzers 1-0, 88. Rick Vervaart 2-0.

,,Na vorige week (Uno Animo verspeelde een 4-0 voorsprong, red.) kneep ik hem wel even. Maar eigenlijk zijn we geen moment in de problemen gekomen, ook niet na de rode kaart”, zei Uno-trainer Rick van Loon. ,,Lekker dat je je eerste thuisoverwinning pakt voor het publiek. Hier genieten we nog even na.”

,,Dit is verrassend, want op basis van de ranglijst hadden we moeten winnen. Maar je moet er dan wel alles voor opzij willen zetten en dat hebben de jongens niet gedaan”, stelde Rijen-trainer Freddy Kruijs, die na volgend jaar helemaal stopt als trainer. ,,De jongens hebben er veel te makkelijk over gedacht.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Van Loon: ,,Dat onze rechtsback scoort uit een vrije trap en vervolgens onze verdedigende middenvelder als we met tien man staan, zegt denk ik genoeg over deze wedstrijd. We hebben het gewoon heel goed gedaan.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Kruijs: ,,De jongens moeten eens in de spiegel kijken. Als jij als een van de oudere spelers wordt gewisseld en je teammaat niet eens succes wenst en met een grote boog om alles en iedereen heen loopt, dat kan gewoon niet. Als je als trainer niet eens meer zulke keuzes mag maken, dan kun je net zo goed stoppen. Ja, dit vertoonde gedrag doet mij wel wat.”

Roosendaal - WSC 3-0 (0-0). 65. 1-0 85. 2-0 90+3. 3-0.

Vorige week boekte WSC zijn eerste overwinning, deed dat met een half dozijn doelpunten. Je zou verwachten: het heeft de oranje-zwarten een boost gegeven. “Daar heb ik vandaag niets van teruggezien”, aldus een teleurgestelde trainer Peter Verzijl. “We voetbalden plichtmatig, gezapig. Het was onze slechtste wedstrijd van dit seizoen. We mogen nog blij zijn dat we niet nog meer doelpunten om onze oren kregen. En dat tegen een Roosendaal dat zeker niet groots speelde.”