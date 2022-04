VOAB geeft gas in slotfase en wint topper van RBC, voorsprong nu vijf punten en titel komt steeds dichterbij

Een belangrijke overwinning in Goirle, de koploper loopt hiermee vijf punten uit op de nummer twee, namelijk tegenstander RBC. ,,Dit hadden we nodig, we gaan het even goed vieren en dan weer terzake. Er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen en we moeten ons realiseren dat we er nog niet zijn”, aldus doelpuntenmaker Stijn van Laarhoven.