VOAB is voorsprong in strijd om het kampioenschap kwijt na tweede gelijkspel op rij

Tweede klasse EIedereen in Goirle voelt ‘iets bijzonders’ aankomen, werd een maand geleden gezegd. Toen ging VOAB nog ruim aan de leiding, maar van die voorsprong is nu niks meer over. De ploeg van Werner Cools gaat nog aan kop vanwege een beter doelsaldo.

VOAB – TSC 1-1 (1-1). 38. Bas Blokdijk 0-1, 43. Tom Spijkers 1-1

,,Ik heb echt een topwedstrijd gezien met twee teams die graag voetballen”, zei VOAB-coach Werner Cools. ,,Veel kansen waren er niet, omdat het een tactisch steekspel pas. Maar ik heb echt genoten van deze enerverende wedstrijd.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Cools: invalkeeper Tomas Roovers. ,,Robin (van Iersel, red.) heeft donderdag zijn enkel gebroken en komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie. Op het ene moment bij de tegengoal heeft Tomas het écht uitstekend gedaan, met een aantal cruciale reddingen.”

Rijen – Kruisland SC 0-3 (0-0). 60. Youri Rombouts 0-1, 69. Richelor Sprangers 0-2, 84. Youri Rombouts 0-3.

,,Dit klinkt als een flink pak slaag, maar zo zie ik het niet”, zei Rijen-aanvaller Yassin Ben Messaoud. ,,We verdienen echt meer dan terecht. Zij zijn alleen beter met de knollentuin omgegaan. We zijn het kunstgras gewend dan is het weer wennen aan dit veld.”

Bijzonderheid volgens Ben Messaoud: de blessure van Daan Willemen. ,,Hij viel uit nadat hij een voet op zijn neus had gekregen. Zijn neus was heel erg dik geworden. Het gaat verder prima met hem.”

JEKA – FC Tilburg 5-1 (2-0). 16. Douwe Zeegers 1-0, 44. Douwe Zeegers 2-0, 66. Ruhendrey Martina 2-1, 70. Disney Cecilia 3-1, 79. Douwe Zeegers 4-1, 90. Jens de Bakker 5-1.

,,We zitten een megaslechte flow, maar blijven hard knokken en gaan met positieve moed de strijd aan. We creëren alleen veel te weinig en de kansen die we krijgen gaan er gewoon niet in”, zei FC Tilburg-trainer Michäel de Boer. ,,Hard werken, dat is het enige wat we kunnen blijven doen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Michaël de Boer. ,,Ziek, zwak en misselijk. We raken er aan gewend dat spelers vlak voor de wedstrijd afhaken. Dat is inherent aan onze plek op de ranglijst”, aldus De Boer. ,,Het is wachten tot een aantal ervaren jongens weer gaat aansluiten want de enige weg is die omhoog.”

WSC - Uno Animo is afgelast vanwege corona bij WSC.