VOAB met 1-3 te sterk voor DESK: ‘We hadden echt meer verdiend’

DESK - VOAB 1-3 (0-2) 15. Stijn van Laarhoven 0-1, 21. Daan Simonse 0-2, 43. Koen van Baardwijk 1-2, 73. Casper van Beers (pen.) 1-3.

Tegen de best voetballende ploeg in de tweede klasse E zou een nederlaag van de hekkensluiter niet meer dan logisch zijn. En verloren werd er dus ook door de geel-blauwen. Maar net als in heel veel andere wedstrijden, kwam trainer Tom Heijkoop met een grijs gedraaid verhaal: ,,We hadden echt meer verdiend. Het was wachten op de gelijkmaker, maar door een wel een zwaar bestrafte handsbal – Ronnie de Bresser had zijn armen langs zijnn lichaam – gingen we toch weer de bietenbrug op.” Keihard gewerkt, vol vuur in de duels: uiteindelijk wordt je afgerekend op doelpunten maken. En dat liet DESK na, alweer. Alleen Koen van Baardwijk gaf het goede voorbeeld.

Cluzona - WSC 2-2 (2-1) 2. Tom Sanen 1-0, 4. Sergio de Ruijter 1-1, 18. Ruard Roks 2-1, 65. Sergio de Ruijter 2-2.

Voor de derde keer op rij speelde WSC met 2-2 gelijk. ,,Vooraf en op basis van de eerste helft was ik blij met een gelijkspel tegen de nummer twee”, zegt trainer Patrick Berkelmans, ,,maar op basis van de tweede helft had er iets meer ingezeten. Tot twee keer toe speelden we een overtalsituaties niet goed uit.”